Antonino: “Dare del cane è un complimento, vuol dire che sto facendo il meglio per la mia fidanzata” “Per me è un complimento se una persona mi dice che sono un cane con la mia fidanzata”, lo dice Antonino Spinalbese, concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese si espone a proposito della questione che aveva infastidito Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Il volto di Forum si era risentito per essere stato chiamato “cane” prima da Oriana Marzoli e poi dalla stessa Antonella Fiordelisi, sua fidanzata. Adesso che i due si sono lasciati, Antonino si è ritrovato a dare ragione alla influencer salernitana. Ritiene, infatti, che chiamare “cane” Edoardo sia stato un complimento.

Che cosa ha detto Antonino Spinalbese

“Per me è un complimento se una persona mi dice che sono un cane con la mia fidanzata. Ben venga. Significa che sto facendo il meglio per lei”, è stata la frase pronunciata da Spinalbese parlando con Antonella. Si tratta di un pensiero reale di Antonino o di un modo per infastidire Edoardo, al quale lo lega un’antipatia che si trascina da mesi, acuita anche dall'iniziale interesse manifestato da Antonella nei confronti dell'ex compagno di Belén Rodriguez?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati

Il fatto di essere stato chiamato “cane” ha contribuito ad allontanare Edoardo e Antonella. I due, che si erano innamorati all’inizio di questa avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno deciso di dirsi addio poche ore fa. Lo hanno fatto al termine di una settimana di forti litigi. A nulla è servito l’ingresso di Vincenzo, padre di Donnamaria, nella Casa. L’uomo ha consigliato al figlio di trattare meglio Antonella e ha lasciato intendere di recuperare il rapporto con la fidanzata, lasciando perdere le opinioni espresse dagli amici. Fiordelisi ha comunque preso la decisione di tornare single, ferita dagli atteggiamenti di Edoardo. Lo stesso Donnamaria si ritiene ferito dal comportamento di Antonella che reputa eccessivamente interessata al gioco, sicuramente più di quanto lo sia al loro rapporto.