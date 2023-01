Edoardo riabbraccia Antonella Fiordelisi grazie a papà Vincenzo: “Questa è una grande storia d’amore” Dopo i consigli di Vincenzo Donnamaria per il figlio Edoardo nella casa del GF VIP, Antonella Fiordelisi e l’ex volto di Forum si sono riabbracciati: “La vostra è una grande storia d’amore”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del GF VIP Edoardo Donnamaria ha ricevuto una sorpresa dal padre: il signor Vincenzo è entrato nel giardino della casa con un bagaglio carico di consigli per il figlio. Sulla storia con Antonella Fiordelisi ha commentato: "Le hai mancato di rispetto, la vostra è una grande storia d'amore". Grazie alle sue parole Antonella e Edoardo si sono stretti in un forte abbraccio.

Le parole di Vincenzo Donnamaria per il figlio Edoardo

Vincenzo Donnamaria è entrato nella casa del GF VIP per incontrare il figlio, per dargli la giusta forza per affrontare la seconda parte del percorso nel reality.

130 giorni che non ti vedo, non ti sento, non ti parlo. Una tragedia, il GF mi sta aiutando a capire mio figlio. Un'attenzione nei tuoi confronti spropositata che mi porta a dover chiedere scusa ai tuoi fratelli. Un amore sconsiderato, mi prendono tutti per matto. Venerdì ho chiesto di venire qui, e tu mi avevi sognato. Questa è tanta roba. Sono venuto qui per te, a me dei 4 milioni di spettatori non me ne frega niente. Nei nostri momenti difficili andavamo al ristorante. Ti ricordi quando non riuscivo a parlarti del mio problema di salute, ti ricordi quando ero il tuo allenatore, quando preparavamo la tua tesi. Siamo tutti fieri di te, io sono il tuo allenatore.

Il papà di Edoardo ha proseguito: "Quando sei entrato qui dentro ti ho detto "non cedere alle provocazioni", che cosa ti ho detto? Usa le tue armi. Hai usato la tua ironia, l'intelligenza, la simpatia, la dialettica. Tu grazie a queste armi sei diventato qualcosa di importante qua dentro. Poi ci hai aggiunto la pazienza: tu in 30 anni hai accantonato 8 tonnellate di pazienza, con noi non l'hai mai avuta". Nonostante papà Vincenzo crede che la sua pazienza stia terminando, pensa che il figlio dovrebbe fare un passo indietro: "Tu hai mancato di rispetto ad Antonella, questa è una grande storia d'amore. Le grandi storie d'amore procurano sofferenze, non si manca mai di rispetto. Ti do un consiglio, non parlare dietro, non parlatevi dietro".

L'abbraccio con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria dopo aver confessato al padre che avrebbe desiderato un abbraccio da Antonella Fiordelisi, è riuscito nel suo intento. La Vip ha raggiunto il fidanzato e suo suocero in giardino per abbracciarlo: "Sono cupido" ha commentato scherzando Vincenzo Donnamaria.