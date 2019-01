Sin dal primo istante era stato chiaro che le speranze di ritrovare vivo un bimbo di appena 2 anni finito in un pozzo lungo decine e decine di metri e largo appena 25 centimetri erano davvero poche. Nella notte tra venerdì e sabato il tweet della Guardia Civil ha chiuso queste speranze: Julen Rosello è stato trovato morto. Erano le 1.25. La notizia si è diffusa intorno alle 3 quando si è avuta conferma del decesso. Il drammatico epilogo dopo oltre 13 giorni di scavi a Totalan, nella provincia di Malaga sintetizzato nel tweet: “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”. La Guardia Civil ha poi rivolto ai familiari “le più sincere condoglianze”.

Come Alfredino Rampi

La vicenda aveva tenuto la Spagna col fiato sospeso, come accadde nel nostro Paese per il povero Alfredino Rampi, caduto in pozzo a Vermicino nel 1981. L’epilogo è stato lo stesso. “Tutta la Spagna si unisce alla infinita tristezza dei genitori di Julen. Abbiamo seguito da vicino ogni tappa per arrivare fino a lui. Ringraziamo per gli enormi sforzi tutti quelli che in questi giorni si sono prodigati nel tentativo di salvarlo”, ha invece scritto sempre su Twitter il primo ministro Sanchez.

Il papà di Julen colto da malore

Dopo aver appreso della morte del figlio è stato colto da malore ed è stato soccorso dal personale di un’ambulanza presente sul luogo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Josè Rosellò e Victoria García nel 2017 avevano perso un altro figlio, di tre anni, Oliver, accasciatosi mentre passeggiava sulla spiaggia insieme a loro. Nel frattempo, un furgone delle pompe funebri locali è arrivato a Totalan, nelle montagne dell'Andalusia, per recuperare il corpicino di Julen. Il Comune di Malaga osserverà tre giorni di lutto in onore di Julen: lo ha reso noto in un tweet il sindaco della città, Francisco de la Torre, aggiungendo che alle 11:00 di oggi il Comune osserverà un minuto di silenzio.

L'inchiesta

Ora andranno accertate le responsabilità di questo dramma, ed è per questo motivo che il tribunale di Malaga ha aperto ufficialmente un'inchiesta, portata avanti dalla polizia giudiziaria della Guardia Civil della città andalusa insieme al Servicio de Protecciòn de la Naturaleza (Seprona). L’obiettivo è capire se quel pozzo fosse stato realizzato in maniera legale, se avesse tutti i permessi in regola. Una cosa appare certa: sembra che la voragine dove Julen è precipitato non fosse stato opportunamente segnalata.