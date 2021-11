La Black Friday Week di Amazon inizia oggi: tutti gli sconti imperdibili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizia oggi la Black Friday Week di Amazon fino al 29 novembre: la settimana di sconti che precede la giornata del Black Friday, il venerdì nero dedicato allo shopping.

Tantissime le promozioni attive sul noto market-place e su diverse categorie di prodotti, dai dispositivi Amazon all'elettronica, per passare ai grandi elettrodomestici fino all'abbigliamento.

Con percentuali di sconto che sfiorano il 70%, ecco gli articoli da non perdere, in attesa del Black Friday 2021.

Dispositivi Amazon fino al 60%

Echo Dot, Kindle, Fire TV Cube e tantissimi altri dispositivi firmati Amazon in promozione fino al 60%: ecco gli articoli da non perdere.

Prodotti di elettronica fino al 40%

Oppo, Samsung, Garmin, POCO: questi e tantissimi altri i brand leader nel settore dell'elettronica che propongono sconti su Amazon.

Dispositivi di bellezza fino al 55%

Per l'igiene personale e la cura della persona, ecco anche spazzolini elettrici Oral-B, rasoi o epilatori elettrici Braun in promozione per la Black Week di Amazon.

-55% su Oral-B Pro 3-3900: dotato di tre modalità di spazzolamento diverse, quella sbiancante, denti sensibili e pulizia quotidiana, si caratterizza anche per un sensore di controllo della pressione, tale da avvertire chi lo utilizza nel momento in cui si utilizza lo spazzolino con troppa energia.

-50% su Braun Series 9: 100% impermeabile e dotato di cinque elementi di rasatura per eliminare anche i peli più corti, questo rasoio della Braun è preciso e delicato. Le lame scorrono sul viso delicatamente per assicurare il massimo comfort.

-35% su Braun MGK3221: con cinque accessori integrati, tra cui il rifinitore per naso e orecchie, questo rasoio della Braun ha anche una batteria potente che assicura un'autonomia di circa 50 minuti. Realizzato con l'85% di plastica in meno rispetto a altri modelli in commercio.

-35% su Braun Silk-épil 5: con tre accessori integrati, tra cui la spazzola esfoliante, il Braun Silk-épil 5 è wet&dry e ha un'autonomia di 30 minuti. Rimuove anche i peli più corti ed è delicato sulla pelle.

-30% su Oral-B iO 9s: grazie all'intelligenza artificiale IA, con questo spazzolino elettrico sarà possibile monitorare i denti in 3D. 7 modalità di spazzolamento, display interattivo e controllo di pressione durante le operazioni di pulizia dei denti.

Elettrodomestici fino al 50%

I grandi elettrodomestici per la casa e la cucina in sconto fino al 50%: ecco i migliori firmati Bosch, Samsung, Ariete o Hoover.

Smart TV fino al 35%

Per quanto riguarda, invece, le smart TV, ecco una serie di modelli da valutare da LG a Philips, passando per Samsung.

Abbigliamento fino al 70%

Anche l'abbigliamento è in sconto su Amazon per la Black Week: fino al 70% su articoli firmati Puma, Champion o Golden Point.