Black Friday e Cyber Monday: qual è la differenza?

Da qualche anno a questa parte, anche in Italia è diventata tradizione onorare il Black Friday, il venerdì successivo al Ringraziamento dedicato allo shopping selvaggio e agli sconti più che vantaggiosi. Quella giornata, che quasi sempre è prolungata per tutto il fine settimana – almeno negli store online -, viene poi seguita dal Cyber Monday.

Il "lunedì virtuale" è stato istituito ufficialmente nel 2005 e, sebbene avesse l'intento di aumentare le percentuali di sconto in particolare sui dispositivi elettronici, è ormai esteso a tutte le categorie merceologiche, proprio come il Black Friday. Ma, allora, in cosa differiscono? Cerchiamo di capirlo insieme.

Che cos'è il Black Friday

Il venerdì nero è una giornata interamente dedicata agli sconti. L'evento è una tradizione americana che si è ormai diffusa in diverse parti del mondo, Italia compresa.

In cosa consiste? Tutti gli esercizi commerciali, fisici e non, applicano sconti importanti a tutte le categorie di prodotto. In questo modo, potrete fare acquisti importanti ad un prezzo molto conveniente.

Chi partecipa all'evento? Davvero tutti. Tra i portali più affidabili ci sono Amazon, Euronics, Mediaworld e Trony, ma avrete davvero l'imbarazzo della scelta anche in fatto di vestiti, cosmetici e trattamenti di bellezza. Per esempio, potrete approfittare dei saldi sul sito di Veralab, Bottega Verde e Adidas, tra i più attesi per quest'anno.

Tenete d'occhio il vostro brand preferito per scoprire quali sono le offerte che metterà a disposizione: molto spesso, non solo trovate sconti interessanti, ma avete diritto anche alle spese di spedizione gratuite.

Ufficialmente, il Black Friday dura solo 24 ore e coinvolge, appunto, la giornata del venerdì. In realtà, però, è ormai consuetudine dei negozi e degli e-commerce di prolungarlo per tutto il fine settimana: avrete, dunque, circa 72 ore per scegliere cosa acquistare, prestando però attenzione all'esaurimento scorta.

Che cos'è il Cyber Monday

Se non avete concluso il vostro shopping durante il Black Friday, potete approfittare del Cyber Monday.

Il lunedì virtuale è stato istituzionalizzato nel 2005, quando Ellen Davis ha coniato l'espressione durante una conferenza stampa; in origine, è stato pensato per incrementare le vendite dei dispositivi elettronici, ma ormai è in tutto e per tutto pensato e organizzato come l'atto finale del Black Friday. Dunque, se prima interessava solo i negozi di elettronica e di telefonia, adesso vi aderiscono tutti gli esercizi commerciali.

In cosa sono differenti il Black Friday e il Cyber Monday?

Ma, allora, qual è la differenza tra Black Friday e Cyber Monday?

Come abbiamo potuto vedere, a livello di logica, organizzazione ed esercizi coinvolti, il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai la stessa cosa. Ma ancora persistono delle piccole differenze. Vediamo quali sono.

La prima differenza tra i due eventi è la durata: è vero che sono l'uno il prolungamento dell'altro e seguono ormai la stessa logica di vendita, ma ufficialmente il Black Friday è stato prolungato per tutto il fine settimana, mentre il Cyber Monday ha una durata di 24 ore.

La seconda differenza è forse quella a cui più conviene prestare attenzione. Il lunedì virtuale propone sconti certamente più ulti e appetibili, ma è anche vero che vengono applicati sulle scorte e le rimanenze di magazzino. Non è detto, quindi, che riusciate a trovare tutto quello di cui avete bisogno, perché potrebbe essere esaurito.