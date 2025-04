Va a funghi e scompare nel nulla: riprese dopo sette mesi le ricerche di Franco Vettese

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Franco Vettese, il 77 scomparso da Cassino

Sono ricominciate oggi, dopo sette mesi, le ricerche di Franco Vettese, l'uomo di 77 anni scomparso dalla sua abitazione di Montecassino e mai più ritrovato. L'uomo si era allontanato da casa per andare a fare una passeggiata: ai familiari aveva detto che era andato a cercare funghi, ma non ha mai più fatto ritorno a casa. La procura di Cassino ha dato disposizione di cercare l'uomo con i droni, che questa mattina hanno sorvolato l'area dove l'uomo potrebbe essere passato nei giorni successivi alla scomparsa. Per il momento però di Vettese, nessuna traccia. Nei prossimi giorni le ricerche continueranno anche via terra, in modo da dare una risposta alla famiglia, che dal 7 ottobre 2024 vive nell'angoscia di non sapere cosa è accaduto al proprio caro.

Cosa sia successo a Franco Vettese rimane un mistero. Del suo caso si è occupato anche la trasmissione ‘Chi l'ha visto‘, con due puntate dedicate allo scomparso, in cui la famiglia ha lanciato appelli affinché le persone lo aiutino a tornare a casa. L'ultima volta che i familiari lo hanno sentito è stato il giorno dopo la scomparsa: il 77enne ha chiamato il genero dicendo di trovarsi in centro a Cassino e chiedendo acqua e medicine. La famiglia e le forze dell'ordine si sono precipitate a cercarlo ma di Franco, purtroppo, nessuna traccia.

Il timore è che l'uomo possa essere finito in una zona impervia, difficile anche da raggiungere per i soccorritori. Che hanno battuto tutta l'area dove Vettese poteva trovarsi, senza successo. Forse l'uomo, in stato confusionale, ha perso la strada di casa e non è più riuscito a tornare. La speranza dei suoi cari è che in questi sette mesi sia riuscito a cavarsela da solo, nonostante le difficoltà legate alla vita in strada e al trovarsi senza l'affetto dei suoi familiari.