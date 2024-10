video suggerito

Giallo sulla scomparsa di Franco Vettese: dell'uomo non si hanno notizie da otto giorni C'è una città in apprensione per Franco Vettese, l'uomo di 77 anni scomparso nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre. L'ultima telefonata martedì al cognato, poi il nulla.

A cura di Natascia Grbic

Franco Vettese, il 77 scomparso da Cassino

Non si trova da nessuna parte Franco Vettese, l'uomo di settantasette anni scomparso da Cassino lunedì 7 ottobre. Da otto giorni proseguono incessanti le ricerche che però, finora, non hanno portato a nulla. Vettese è uscito di casa nel pomeriggio di lunedì della scorsa settimana, dicendo che sarebbe andato a fare una passeggiata. L'ultima volta è stato avvistato vicino l'abbazia di Montecassino: poi, di lui, nessuna traccia. Martedì ha telefonato al cognato con il suo cellulare, dicendo di avere bisogno di acqua e delle sue medicine. Non è però riuscito a dare indicazioni precise riguardo il luogo in cui si trovava. Il telefono, dopo quella telefonata, risulta spento.

Le indagini sulla scomparsa dell'uomo, condotte dai carabinieri della compagnia di Cassino, continuano ad andare avanti. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i volontari della Protezione civile, i Vigili del Fuoco e tante persone che conoscono Franco Vettese e vogliono dare una mano. Sono stati usati anche i droni termici, ma per ora del 77enne nessuna notizia.

Il caso della scomparsa di Franco Vettese è finito anche a ‘Chi l'ha visto'. La moglie ha lanciato un appello, dicendo al marito di chiedere aiuto a chiunque incontrasse. Un appello che finora è caduto nel vuoto dato che di Franco Vettese non ci sono notizie. Le foto dell'uomo, come sempre in questi casi, sono state diffuse a tutte le stazioni ferroviarie, alle questure, ai comandi dei carabinieri e agli ospedali. L'ipotesi è che Vettese, in preda a un forte stato confusionale, abbia perso l'orientamento e per questo non riesca a tornare a casa. La famiglia non perde le speranze, e spera possa essere trovato il prima possibile.