Adelina Stoica esce da casa di un'amica a Roma e scompare: "È fragile e ha bisogno d'aiuto" Sono giorni di apprensione per Adelina Stoica, la 40enne si è allontanata da casa di un'amica in zona Bravetta a Roma ed è scomparsa. "Soffre di alcune fragilità e ha bisogno di aiuto".

A cura di Alessia Rabbai

Adelina Stoica

Adelina Stoica è scomparsa in zona Bravetta a Roma. Della quarantenne non si hanno notizie dal pomeriggio di domenica scorsa 16 marzo 2025, quando si è allontanata dall'abitazione di una sua amica e non è più tornata a casa. Non riuscendo più a mettersi in contatto con lei la donna ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

L'appello è stato pubblicato sui social network: "Adelina soffre di alcune fragilità e ha bisogno di aiuto. Potrebbe essersi spostata anche altrove in Italia o all'estero. È di nazionalità romena, ma parla italiano". Al momento non risultano avvistamenti, la speranza è che stia bene.

L'identikit di Adelina Stoica

Adelina Stoica al momento della scomparsa aveva quarant'anni. Alta 1,55 metri, pesa 50 chili e ha una corporatura piccola, occhi scuri, capelli corti e lisci. Non è certo come sia vestita, potrebbe indossare jeans, giacca e stivaletti di colore nero. Come segni particolari ha l'amputazione della falange del mignollo sinistro. Presenta inoltre un tatuaggo sul braccio destro e sulla schiena con varie lettere.

Le zone in cui fare particolare attenzione alla sua presenza sono Ladispoli e Civitavecchia, in generale il litorale della provincia Nord di Roma. Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni su di lei è pregato di contattare il Numero delle Emergenze 112 oppure i numeri di Pronto Penelope Lazio Odv al 339 6514799 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv 388 189 4493.