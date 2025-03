video suggerito

Roma, scomparso il 23enne Alessandro De Paolis: "È un ragazzo fragile, ha bisogno delle sue medicine" Da due giorni non si hanno notizie del 23enne Alessandro De Paolis, scomparso dal 5 marzo. Il giovane avrebbe dovuto prendere un treno per l'Aquila da Roma ma non è mai arrivato.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 23 anni, Alessandro De Paolis, si è allontanato il 5 marzo da una struttura di Civitavecchia dove è in cura e da allora non si hanno più sue notizie. Secondo quanto diffuso da Penelope Lazio, l'associazione che si occupa di scomparsi e sta aiutando la famiglia nelle ricerche, il ragazzo avrebbe dovuto prendere un treno che da Roma l'avrebbe portato a L'Aquila, ma non è mai arrivato.

I familiari sono arrivati ieri sera nella capitale e lo stanno cercando disperatamente: Alessandro De Paolis, infatti, è un ragazzo fragile, che ha bisogno di assumere medicinali. Al momento potrebbe quindi essere molto disorientato e trovarsi in difficoltà. Per questo le ricerche sono partite immediatamente, con la speranza di trovarlo il prima possibile. Non ha con sé i documenti e nemmeno il cellulare, particolare che rende le ricerche ancora più complesse dato che non è possibile contattarlo.

Le zone maggiormente attenzionate, e dove potrebbe essere andato, sono quelle della stazione Termini, piazza Vittorio e San Lorenzo. Chiunque lo veda, o abbia sue notizie, può contattare il 112 oppure la stessa Penelope Lazio al numero indicato nella locandina.

Alessandro De Paolis ha 23 anni, è alto 1,75 metri, ha i capelli castani e una corporatura robusta. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans e una felpa blu con le maniche bianche, gli stessi indumenti che si vedono nella fotografia diffusa da Penelope Lazio. Come mai non abbia preso il treno, e perché si sia allontanato, non è chiaro. I familiari confidano di trovarlo nel più breve tempo possibile, in modo che possa essere al sicuro e ricominciare la sua terapia.