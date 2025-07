video suggerito

Omicidio Villa Pamphili, arrivati a Roma i genitori di Anastasia Trofimova: presto ascoltati dai pm I genitori di Anastasia Trofimova, trovata morta insieme alla piccola Andromeda, sono arrivati a Roma dalla Russia in queste ore. Saranno presto ascoltati dai magistrati di piazzale Clodio. Atteso nei prossimi giorni anche Kaufman dopo l’estradizione. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anastasia Trofimova a sinistra, a destra la mamma, in videochiamata con Chi l’ha visto?

Sono arrivati a Roma dalla Russia in queste ore i genitori di Anastasia Trofimova e nonni della piccola Andromeda, rispettivamente di quasi 29 anni e di quasi un anno la bimba, trovate prive di vita a Villa Pamphili lo scorso 7 giugno 2025. Accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere il compagno della prima e, sebbene sia ancora atteso il test del Dna, padre della seconda, Francis Kaufman noto anche con l‘identità fittizia di Rexal Ford. I genitori di Trofimova, che già avevano avuto modo di esprimersi sul caso nelle scorse settimane, sono attesi a piazzale Clodio, dove saranno presto ascoltati dai magistrati.

Anche l'arrivo dello stesso Kaufman in Italia è previsto a breve: verrà estradato la prossima settimana. L'uomo, californiano dotato di passaporto falso con un nome fittizio, al momento si trova in Grecia, dove è stato arrestato, sull'isola di Skiathos, dopo la diffusione di un mandato di arresto internazionale. Ha raggiunto l'isola un paio di giorni dopo il ritrovamento dei corpi i Trofimova e la piccola Andromeda.

Gli agenti a Villa Pamhpilj.

La mamma di Trofimova riconosce la figlia morta: "So che è stato Kaufman"

La mamma di Trofimova è arrivata a Roma nelle scorse ore, ma già da tempo si è espressa sull'accaduto. È stata proprio lei a riconoscere la figlia dopo che la polizia ha lanciato un appello per diffondere i tatuaggi sul corpo.

"I tatuaggi delle foto che le ho fatto avere sono quelli che la donna trovata senza vita a Roma aveva sul corpo. Li riconosce?". E la donna ha risposto con certezza: "Да (da)", che in lingua russa vuol dire sì, annuendo con la testa. "Sono i tatuaggi di mia figlia", ha poi aggiunto, inoltrando anche la foto del tatuaggio sul piede che le aveva mandato la figlia.

Il tatuaggio di Anastasia Trofimova e il disegno estrapolato dal corpo di Villa Pamphili.

Più volte, inoltre, si è chiesta come mai dopo aver visto Kaufman per strada con la bimba la polizia non l'abbia mai fermato, nonostante lui fosse visibilmente ubriaco. Sarebbero almeno due le volte in cui l'uomo è stato visto solo con la bimba o in compagnia di Trofimova, ma in condizioni molto precarie.

La mamma di Trofimova: "Kaufman l'aveva isolata"

Una volta riconosciuto la figlia, che si trovava a Malta per ragioni di studio, la mamma di Trofimova ha iniziato a ricostruire il rapporto fra lei e Kaufman. Mentre per la madre di quest'ultimo Trofimova non sarebbe stata una "ragazza adatta a lui, che generalmente si accompagnava a modelle e attrici", la madre della ventinovenne ha ripercorso il rapporto strano e potenzialmente abusante di Kaufman nei confronti della figlia.

La foto di Anastasia e Andromeda nel convento di suore.

"Mi disse che i documenti le erano caduti in mare, so che è stato Kaufman – ha spiegato la donna – Non la faceva parlare né con la famiglia né con le amiche", ha poi aggiunto. L'ultima volta le due si erano sentite al telefono intorno al 27 maggio. Trofimova si trovava già a Roma e trascorreva già le sue notti a Villa Pamphilj.

Rexal Ford, il nome con cui Francis Kaufmann si fingeva un regista di successo.