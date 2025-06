video suggerito

La madre di Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili: “Sapevo che era in Grecia per un film” “Si era trasferito a Roma per il cinema, mi disse che era andato in Grecia per un film”. Queste le parole della madre Francis Kaufmann aka Rexal Ford che, invece, avrebbe raggiunto Skiathos dopo aver ucciso la moglie e la compagna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

Rexal Ford, il nome con cui Francis Kaufmann si fingeva un regista di successo.

Sapeva che il figlio lavorava nel cinema, ma si sentivano poco. Sapeva che aveva conosciuto una ragazza russa da poco, ma continua a chiamarla Stella e non con il suo vero nome, Anastasia Trofimova, come si è scoperto dopo serrate indagini. E sapeva anche che i due vivevano come marito e moglie e avevano una bambina. "Non so se si fossero mai effettivamente sposati. In ogni caso non sono stata invitata alla cerimonia".

A parlare, interrogata dagli agenti dell'Fbi che stanno collaborando da giorni alle indagini sul duplice omicidio di Villa Pamphili, è stata la madre di Francis Kaufmann, conosciuto anche come Rexal Ford o, dopo il suo arrivo in Italia, come Matteo Capozzi.

Le parole della madre: "Viaggiava per il cinema"

"In genere usciva con modelle e attrici, lei non era il suo tipo, ma speravo che potessero essere una famiglia felice – ha spiegato la donna parlando del figlio e della sua compagna – Sapevo che avevano avuto una bambina, Andromeda, ma non l'ho mai vista. Non ho mai visto neanche Stella (Anastasia Trofimova, ndr)". La madre dell'uomo, Charlene Kaufman, è stata ricevuta dagli agenti statunitensi il 17 giugno scorso.

"Spesso inviavo dei soldi a mio figlio, ma sapevo che lavorava nel mondo del cinema". Proprio per un film Kaufmann aveva raccontato a sua madre di essersi spostato negli ultimi due mesi prima a Roma, da Malta, e poi in Grecia, a Skiathos, dove è stato bloccato dagli agenti dello Sco dopo la diffusione di un mandato di arresto internazionale per omicidio (ora diventato duplice omicidio) e occultamento di cadavere.

Lo pseudonimo di Rexal Ford presente sul passaporto

Per girare film Kaufmann utilizzava lo pseudonimo di Rexal Ford. Ma quello stesso nome è anche quello presente sul passaporto statunitense, rilasciato almeno sei anni fa, con cui è arrivato a Malta e che ha presentato agli agenti quando è stato fermato a Roma. Una vera e propria identità fittizia, a cui si aggiunge una terza, utilizzata da quando ha deciso di spostarsi verso la capitale da la Valletta.

L'uomo è scritto all'anagrafe, invece, con il nome di Francis Kaufmann, su cui gravano cinque arresti per violenza domestica e con cui ha scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale. Ora è accusato di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri. L'uomo avrebbe ucciso sia la compagna, forse soffocata, che la bambina, quest'ultima strangolata. Anastasia Trofimova avrebbe compiuto 29 anni a settembre, la piccola Andromeda ne avrebbe compiuto uno il 14 giugno, ad una settimana esatta dalla morte e dal ritrovamento del corpicino nel parco romano.

La donna trovata morta a Villa Pamphilj, Anastasia Trofimova.