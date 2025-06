video suggerito

Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova Finora indagato soltanto per l'omicidio della figlia Andromeda, adesso gli inquirenti gli contestano anche l'uccisione della 28enne russa Anastasia Trofimova.

A cura di Enrico Tata

Finora Francis Kaufman era accusato di aver ucciso sua figlia Andromeda, di pochi mesi e di aver occultato il cadavere di Anastasia Trofimova. Ma nelle ultime ore, riporta il quotidiano La Repubblica, i pm gli hanno contestato anche l'omicidio della 28enne russa, gettata in un sacco a Villa Pamphili.

Sul suo corpo non c'erano segni di violenza apparente, nessun livido o segno di percosse, sicuramente non ha assunto né droghe né veleni e non c'era alcun segno di emorragia. Dai primi risultati dell'autopsia sembra esclusa la morte naturale per malattia o malore ed è escluso l'omicidio con arma da taglio. Più probabile l'ipotesi del soffocamento, ma i risultati delle analisi approfondite svolte per confermare questa pista arriveranno non prima di un mese.

Kaufman è stato arrestato in Grecia per l'omicidio della piccola Andromeda e per l'occultamento del cadavere della 28enne russa, ma nei prossimi giorni, come abbiamo spiegato, la sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente. Durante il suo soggiorno a Roma lo statunitense era conosciuto come Rexal Ford e aveva un regolare documento, all'apparenza, che riportava questo nome. Anastasia era conosciuta come Stella Ford.

Sicuramente madre e figlia sono morte in momenti diversi: prima la donna e poi la neonata. Più volte Kaufman, alias Ford, è stato notato insieme alla bimba ma senza Anastasia. Per tre volte, come hanno confermato le indagini, è stato fermato, ubriaco, dalle forze dell'ordine, che hanno deciso di non procedere con ulteriori accertamenti e per questo la questura ha avviato un'indagine interna. Due volte è stato identificato insieme ad Anastasia e alla piccola e una volta soltanto con la piccola.

Un poliziotto che già lo aveva identificato insieme alla 28enne russa, gli chiese dove fosse sua moglie e lui rispose che si trovava fuori Roma e che gli aveva affidato la bambina. "La bambina avrà avuto un anno massimo un anno e mezzo ed era biondina con i capelli di una lunghezza dei bambini di quell'età. Carnagione chiara come la madre e non come l'uomo", ha riferito l'agente.