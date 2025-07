video suggerito

Villa Pamphili, Francis Kaufman in Italia nei prossimi giorni: interrogatorio a metà luglio Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio volontario di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, arriverà in Italia entro i prossimi giorni. L'uomo ha rinunciato a ricorrere in appello contro l'estradizione.

A cura di Natascia Grbic

Charles Francis Kaufman sarà estradato in Italia nei prossimi giorni. L'uomo non ha presentato richiesta di appello al tribunale greco dopo la richiesta dei giudici italiani, rinunciando al ricorso. In questo modo la procedura sarà molto più veloce, tanto che Kaufman potrà arrivare in Italia già dalla prossima settimana. L'interrogatorio, invece, è previsto per metà luglio. Il 46enne è accusato del duplice omicidio volontario della compagna Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, di appena undici mesi. Una volta in Italia, all'uomo sarà prelevato il Dna per verificare se sia lui, come sembrerebbe, il padre della bambina. Ci vorrà ancora del tempo invece per i risultati degli esami istologici sul corpo di Trofimova, disposti dopo l'autopsia eseguita presso l'Istituto di medicina legale dell'Università Cattolica. Tra le ipotesi, che la donna sia stata soffocata con un cuscino, mentre la piccola di undici mesi è stata strangolata.

I corpi di Trofimova e della figlia sono stati trovati a 200 metri di distanza l'una dall'altra. A morire per prima è stata la 29enne, mentre la piccola è stata uccisa pochi giorni dopo. Kaufman, che in varie occasioni è stato fermato ubriaco dalla polizia, con la bambina che gli piangeva in braccio disperata, è scappato in Grecia subito dopo aver abbandonato i corpi nel parco. Ha provato a far perdere le sue tracce, senza successo: arrestato dopo circa tre settimane, è stato portato nel carcere di Larissa. Una volta in Italia, sarà trasferito in carcere a Roma.

Kaufman ha negato di aver ucciso Trofimova e la bambina. Eppure non ha chiesto nulla sulla loro morte, trincerandosi dietro un silenzio ostile dopo aver anche detto ‘italiani mafiosi'. Secondo chi indaga l'uomo, che si nascondeva dietro la falsa identità di Rexal Ford, avrebbe ucciso sia la 28enne sia la piccola, quest'ultima strangolandola. Avrebbe poi occultato i corpi nel parco, coprendo quello della donna con un telo, e lasciando Andromeda in terra senza vestiti. Il completino rosa che la bimba indossava nelle foto che lo ritraggono ubriaco e violento per strada, è stato trovato in un cestino dei rifiuti: Kaufman se ne sarebbe liberato per depistare le indagini.