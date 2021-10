Ballottaggio Roma Michetti-Gualtieri, come si vota e gli orari dei seggi: le elezioni in diretta

Urne aperte oggi – domenica 17 ottobre – dalle 7.00 alle 23.00per il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Circa 2 milioni e 300mila romani aventi diritto sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco per questo secondo turno delle elezioni amministrative. Occhi punti sul dato dell'affluenza: alle 12.00 la prima rilevazione. Il candidato del centrodestra Michetti al primo turno ha ottenuto il 30,15% dei consensi, il candidato del centrosinistra Gualtieri il 27,03%. Entrambi molto lontani dal 50%, la sindaca uscente Virginia Raggi ha ottenuto il 19,09%, arrivando quarta dietro Carlo Calenda (19,81%).

Domani – lunedì 18 ottobre – i seggi apriranno nuovamente dalle 7.00 alle 15.00, e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Si vota non solo per il candidato sindaco ma anche per eleggere i presidenti dei quindici municipi di Roma. Per votare i cittadini aventi diritto si dovranno recare al seggio muniti di tessera elettorale valida e un documento d'identità. Per accedere ai seggi è necessario indossare la mascherina mentre non è necessario il Green Pass.