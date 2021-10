Risultati elezioni Marino: Cecchi (32,20%) e Colizza (25,57%) al ballottaggio

Sfida tra il candidato de centrodestra Stefano cecchi e il sindaco uscente Carlo Colizza sostenuto dal Movimento Cinque Stelle al ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Marino previsto per il 17 e 18 ottobre. L’affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2016 è stata 55,30% con 20.013 votanti.