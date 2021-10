Ballottaggio elezioni Roma, a che ora arriveranno affluenza, exit poll, proiezioni e risultati Fra poche ore conosceremo il nome del nuovo sindaco di Roma. Gli exit poll verranno pubblicati subito dopo la chiusura delle urne, alle 15 di lunedì, e successivamente verranno rese note le proiezioni. Se la distanza tra i due candidati sarà netta, tuttavia, potrebbe essere sufficiente il risultato degli exit poll per convincere lo sfidante in svantaggio ad ammettere pubblicamente la sconfitta.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra poche ore i cittadini conosceranno il nome del nuovo sindaco di Roma. Le urne verranno chiuse alle ore 15 di lunedì e subito verranno pubblicati i primi exit poll sui risultati del ballottaggio tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. Uno dei due sarà il nuovo primo cittadino della Capitale e prenderà il posto, quindi, della sindaca uscente Virginia Raggi.

Gli orari dell'affluenza

Per il turno di ballottaggio verranno comunicati i dati dell'affluenza nei seguenti orari: domenica 17 ottobre il ministero dell'Interno pubblicherà il dato dell'affluenza alle ore 12 (soltanto il dato assoluto dei votanti), alle 19 e alle ore 23. Nella giornata di lunedì 18 ottobre verrà comunicata l'affluenza soltanto alle ore 15, cioè alla chiusura delle operazioni di votazione. In questo caso ci sarà il dato totale e il parziale di uomini e donne. Al primo turno l'affluenza totale, a causa di ritardi delle sezioni romane, è stata resa nota soltanto diverse ore dopo la chiusura delle urne.

A che ora arriveranno exit poll e proiezioni

Subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì, i programmi tv che seguiranno i risultati del ballottaggio in diretta renderanno noti i primi exit poll sui risultati. Successivamente si passerà alle proiezioni che, ricordiamo, si basano su dati reali di sezioni campione e non, come nel caso degli exit poll, su interviste realizzate agli elettori fuori dai seggi. Per Rai i sondaggi e le proiezioni saranno a cura del consorzio Opinio, per Mediaset saranno a cura di Techné, per La7 ci sarà Swg e per SkyTg24 ci sarà Quorum/You Trend.

Leggi anche Come si vota oggi per i ballottaggi a Roma: il fac simile della scheda elettorale

Quando conosceremo i risultati definitivi

I risultati definitivi saranno noti molto prima rispetto a quelli del primo turno, poiché il lavoro degli scrutatori in questo caso si riduce ad un solo conteggio: quanti voti conquisterà un candidato sindaco e quanti ne otterrà l'altro. È probabile che già nel tardo pomeriggio, quindi, i cittadini conosceranno il nome del nuovo sindaco. Se poi il divario tra i due candidati sarà netto, già con gli exit poll il risultato verrà considerato praticamente certo e ciò potrebbe spingere il candidato in svantaggio ad ammettere pubblicamente la sconfitta.