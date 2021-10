Elezioni Roma, gli orari di apertura e chiusura dei seggi per il ballottaggio Oggi a Roma si vota per il ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri: uno dei due diventerà il nuovo sindaco di Roma. I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 e domani, lunedì 18 ottobre, saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15. Dopo la chiusura delle urne, comincerà immediatamente lo scrutinio.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 17 ottobre 2021, e domani, lunedì 18 ottobre 2021, i cittadini sono chiamati a votare al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Roma. La sfida è tra il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, e il candidato del centrodestra, Enrico Michetti. Per votare uno dei due candidati occorre fare una croce su nome e cognome del candidato sindaco preferito sulla scheda elettorale blu che verrà consegnata agli elettori ai seggi.

A che ora aprono i seggi domenica 17 ottobre per il ballottaggio a Roma

Oggi i seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 23. Alle 23 il presidente di seggio verificherà che all'esterno non sia rimasto alcun elettore in fila. In caso contrario verrà data la possibilità ai cittadini di votare nell'ordine in cui i loro nomi verranno annotati, in modo da garantire il diritto di voto. Dopo che anche questi ultimi elettori avranno espresso il loro voto, il presidente sospenderà le operazioni di votazione. Qua il facsimile della scheda elettorale che verrà consegnata agli elettori. Per votare occorrerà portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente o tesserino professionale purché dotato di foto di riconoscimento).

Ballottaggio elezioni Roma, l'orario di apertura e chiusura dei seggi lunedì 18 ottobre

Domani, lunedì 18 ottobre, i seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 15. Subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio. Si partirà con le schede elettorali azzurre per l'elezione del sindaco e si passerà successivamente a scrutinare quelle grigie per l'elezione dei presidenti di municipio. Per votare, si ricorda, non è necessario il green pass, ma è obbligatorio indossare la mascherina. Quest'ultima può essere tolta all'interno del seggio soltanto per i secondi necessari all'identificazione.