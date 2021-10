Ballottaggio Roma, verso astensione record: alle 12.00 affluenza al 9,36% Alle ore 12 di domenica 17 ottobre l’affluenza ai seggi di Roma è al 9,36% nella prima giornata di ballottaggio, al primo turno è stata alla stessa ora dell’11%. Si va verso un’astensione record. Oggi si vota dalle ore 7 alle ore 23, mentre domani le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 15 poi si procederà con lo spoglio per sapere chi è il nuovo sindaco.

A cura di Alessia Rabbai

L'affluenza al ballottaggio nei seggi elettorali di Roma è al 9,36% alle ore 12 di oggi, domenica 17 ottobre. Il dato nazionale è del 9,7% alla stessa ora. Al primo turno la prima rilevazione dell'affluenza era stata dell'11,83%, il trend sembra confermato e si va verso un'astensione record nella capitale.

Stamattina le urne hanno aperto alle ore 7 e si potrà votare fino alle 23, mentre domani seggi aperti dalle ore 7 fino alle 15. Successivamente inizierà lo spoglio delle schede e si saprà chi sarà eletto nuovo sindaco di Roma. I cittadini dovranno scegliere tra i due candidati rimasti in corsa, tra Enrico Michetti del centrodestra e Roberto Gualtieri del centrosinistra.

Ballottaggio: affluenza a Latina

A Latina alle ore 12.00 ha votato il 12,81% a fronte del 16,05% del primo turno, mentre nella provincia pontina ha votato il 11,92%, (15,63% il primo turno). A Latina la sfida è dal sindaco civico uscente Damiano Coletta, che si è ripresentato con l'appoggio del centrosinistra e del PD, e il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, quest'ultimo in netto vantaggio al primo turno.

Gualtieri e Michetti hanno già votato

I due candidati sindaco hanno votato stamattina, entrambi in zona Monteverde, Michetti in via Giovanni De Calvi e Gualtieri all'Istituto Federico Caffè in via Fonteiana. Entrambi si sono fatti immortalare dai fotografi, ma nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Alle urne anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che su Facebook ha scritto: "In democrazia si vota. Buon voto a tutti!". Nel frattempo il leader di Azione Carlo Calenda ha tweettato "Andate a votare. Il voto è la potenza del cittadino e l'essenza della democrazia. Anche quando gli esiti di questo processo ti fanno parecchio incazzare".