La storia di Natale di Fabio: dormiva in strada, ora ha un lavoro e una casa in cui vivere Fabio ha trascorso dei mesi vivendo e dormendo in strada. Rimasto senza lavoro, nel giro di poco tempo si è ritrovato senza un tetto sopra la testa e costretto quindi a trovare un riparo di fortuna in una via della Capitale.

A cura di Simona Berterame

Fabio oggi ha un lavoro part time in un'edicola in centro a Roma e sta seguendo un corso di disegno. Solo pochi mesi fa si era ritrovato senza più nulla. Prima il lavoro, poi la casa. Nel giro di poco tempo Fabio aveva perso anche un tetto sopra la testa e si è trovato quindi costretto a trovare un riparo di fortuna in una via della Capitale. Dopo mesi per strada, l'incontro con alcuni assistenti sociali e l'ingresso nel centro gestito da ‘Nonna Roma' gli ha permesso di riprendere in mano la sua vita.

Fabio, che si definisce un artista, dipinge, scrive e scatta fotografie. Una passione che aveva dovuto accantonare quando era venuto a mancare anche un vero letto dove dormire, ma che ora ha potuto riprendere. "Cosa chiedo a Babbo Natale? – si domanda alla fine della nostra intervista – sono stato molto forte, più di quanto pensassi. Ora voglio essere felice".

Il centro d'accoglienza di Nonna Roma

Fabio è uno dei 17 ospiti di ‘Casa Ayedi', il centro per senza fissa dimora gestito dall'associazione ‘Nonna Roma'. Aperto nel 2021 ma solo per 15 ore al giorno, da settembre ha invece esteso la sua attività a 24 ore. Si tratta quindi di un luogo, nel cuore del quartiere Esquilino, dove chi non ha un posto dove vivere può restare non solo la notte ma anche durante il resto del giorno.

"Noi ci teniamo a dare non solo un posto letto e un pasto caldo durante la cosiddetta emergenza freddo – spiega Ilaria Manti, volontaria di ‘Nonna Roma – ma per noi un'accoglienza degna di questo nome deve garantire anche gli strumenti per raggiungere l'indipendenza sulla base delle esigenze della persona".