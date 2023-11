Roma, senza tetto 52enne trovato morto nel parcheggio della stazione Anagnina L’uomo ritrovato senza vita all’interno del parcheggio dei bus. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un senza tetto di 52 anni è stato ritrovato morto, questa mattina, nel parcheggio bus della stazione Metro A Anagnina a Roma. Il clochard è probabilmente spirato nel cuore della gelida notte. Il suo corpo è stato ritrovato attorno alle 8,30 di stamane, domenica 26 novembre 2023. Ancora da chiarire le cause del decesso, ma secondo i primi esami medici, il 52enne, di origine romena, sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio dovuto ad autosoffocamento. L'uomo è deceduto, ad ogni modo, in una delle notti più fredde, che ha registrato cali di temperatura fino a 10 gradi in Italia, in questo weekend.

Indagano i carabinieri

Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri della stazione Cinecittà, che indagano sulla vicenda. Mentre transitavano davanti al parcheggio del capolinea della metropolitana linea A, i militari dell'Arma hanno notato il corpo del 52enne riverso a terra, apparentemente privo di sensi. A quel punto si sono subito avvicinati per capire se fosse stato colto da malore o altro. Quando hanno visto che l'uomo non reagiva hanno chiamato subito il 118. L'ambulanza è intervenuta sul posto. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare il 52enne, ma senza esito. Sul posto anche il magistrato di turno. La salma è stata trasportata al policlinico Tor Vergata e messa a disposizione dei familiari. Non è escluso che possa essere eseguito un esame autoptico per chiarire l'esatta causa del decesso.

Torna l'emergenza freddo per i clochard

Il decesso del senza tetto 52enne riapre la problematica dell'emergenza freddo. Nonostante il sostegno e l'accoglienza forniti dalle istituzioni e dalle associazioni, infatti, sono tanti i senza tetto che continuano a vivere in strada, benché il clima rigido invernale sia ormai arrivato. Oggi a Roma si prevedono temperature minime sotto lo zero (-1 grado Centigrado), mentre le massime non dovrebbero superare gli 8 gradi. Gelo polare anche sul resto del Lazio. Freddo che dovrebbe proseguire per almeno una ventina di giorni.