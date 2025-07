video suggerito

Tragico incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito: morto un 58enne Terribile schianto nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025 a Roma, in direzione Ostia, sulla via del Mare: morto sul colpo un 58enne.

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente a Roma nel corso della serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, verso le ore 22. Un uomo stava attraversando la strada quando è stato falciato da un'automobile lungo la via del Mare. L'uomo, un cinquantottenne romeno, è morto sul colpo.

La dinamica del terribile incidente lungo la via del Mare

Come anticipato i fatti sono avvenuti nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, a Roma, in direzione del litorale di Ostia. Lo schianto si è verificato lungo la via del Mare, che unisce il centro della capitale con il litorale, al chilometro 22.500, nella corsia in direzione Ostia in serata, verso le 22.

Il cinquantottenne stava attraversando la strada quando è stato travolto da una Jeep Grand Cherokee. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti del'IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente iniziato gli accertamenti e sequestrato il veicolo. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il punto in cui è stato investito l'uomo non sarebbe dotato di attraversamenti pedonali.

Nel frattempo, nelle ore serali di ieri per consentire i rilievi, ulteriori pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale sono sopraggiunte e hanno iniziato a gestire la viabilità stradale. Per permettere l'arrivo dei soccorsi e le indagini sulla dinamica del sinistro, i caschi bianchi hanno apportato delle chiusure temporanee della strada lungo il tratto interessato della via del Mare in direzione Ostia. La strada è stata riaperta soltanto ore dopo, a cessate esigenze.

L'arrivo dei soccorsi: morto un 58enne

Oltre ai caschi bianchi, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati subito verso l'uomo. Una volta raggiunto è apparso subito chiaro che non ci fosse più niente da fare. Per l'uomo, un quarantottenne romeno, non c'è stato più niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alla guida dell'automobile che lo ha investito, invece, un uomo di 54 anni italiano, trasportato al vicino ospedale Grassi per gli accertamenti di rito.