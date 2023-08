Incidente sulla Cristoforo Colombo tra scooter e camion, morto un 51enne Ennesima vittima della strada a Roma, stavolta all’Eur sulla Cristoforo Colombo, dove uno scooterista è morto nello scontro con un camion.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Uno scooterista è morto in un incidente stradale in via Cristoforo Colombo in zona Eur a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 14, vigilia di Ferragosto. A perdere la vita sulla strada è un uomo di cinquantuno anni, per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 8, l'uomo era in sella al suo Honda Sh e stava percorrendo via Cristoforo Colombo quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un camion all'altezza di viale Libano. Alla guida del mezzo pesante c'era un uomo di cinquantanove anni, che si è fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme. Le condizioni di salute dello scooterista sono parse fin da subito critiche.

Il camionista sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. Per il cinquantunenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto, che gli sono risultati fatali. Il conducente del camion è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, dov'è stato medicato e sottoposto, come da prassi, al test per la verifica di alcol e droga nel sangue per verificare se fosse al volante in stato di alterazione piscofisica. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del IX gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutti e due i veicoli sono stati sequestrati.

Le vittime della strada del ponte di Ferragosto

Lo scooterista cinquantunenne morto stamattina su via Cristoforo Colombo all'Eur è solo l'ultima vittima della strada di questo ponte di Ferragosto. Ieri notte ad Ostia Fabio Consoli è morto a sessant'anni cadendo dal suo scooter in via dei Pescatori. Per quanto riguarda invece gli investimenti, nel giro di poche ore ce ne sono stati due: il primo a Monterotondo domenica mattina, dove un'auto ha travolto e ucciso un runner quarantanovenne, mentre di sera a Santa Marinella sul lungomare Marconi un'altra auto guidata da una donna di novant'anni ha investito una coppia di anziani, uccidendo una settantaseienne e ferendo gravemente il marito.