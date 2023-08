Incidente a Monterotondo, auto travolge e uccide un runner: morto un 49enne Tragedia sulla strada a Monterotondo, dove un’auto ha travolto e ucciso un uomo di 49 anni, che praticava attività fisica. Domenica sempre in provincia di Roma un’auto ha investito una donna che è morta e ferito gravemente il marito.

Ennesima tragedia sulla strada in provincia di Roma, stavolta nel Comune di Monterotondo, dove un'auto ha travolto e ucciso un uomo, mentre stava correndo. I drammatici fatti si sono verificati nella mattinata di domenica scorsa 13 agosto. La vittima è un quarantanovenne del quale non sono ancora state diffuse le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava percorrendo via San Martino, un po' di attività fisica nel fine settimana del ponte di Ferragosto.

Improvvisamente un'auto, una Volkswagen, lo ha investito, centrandolo in pieno. Sempre domenica scorsa in provincia di Roma, ma di sera, c'è stato un altro investimento mortale, stavolta a Santa Marinella, dove un'auto ha travolto una coppia di anziani. Lei, settantasei anni, è morta sul colpo, mentre suo marito settantaquattrenne è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale con codice rosso.

Fatali per il runner le ferite e i traumi riportati nell'impatto

L'automobilista che ha travolto il rummer a Monterotondo sotto choc si è fermato subito dopo averlo investito per cercare di soccorrerelo e ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per una persona le cui condizioni di salute sembravano davvero disperate. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario in ambulanza. I paramedici giunti sul posto però non hanno potuto fare altro che constatrne il decesso sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Sul posto la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi di rito, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori e successivi accertamenti, mentre la salma del quarantanovenne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al vaglio le responsabilità del conducente.