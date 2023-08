Incidente a Santa Marinella, auto travolge una coppia sul lungomare: morta un’anziana Tragedia a Santa Marinella, dove un’auto ha travolto e ucciso un’anziana, ferito in codice rosso un anziano.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta in un incidente stradale sul lungomare Marconi a Santa Marinella. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 13 agosto. A rimanere coinvolta una coppia, che un'auto ha investito, per un'anziana non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 quando l'uomo di settantaquattro anni e la donna di settantasei stavano camminando in strada sul litorale Nord della provincia di Roma. Santa Marinella è una delle località balneari più gettonate del Lazio, con tanti turisti italiani e stranieri, che la popolano d'estate. Improvvisamente un'auto, una Volkswagen Polo, che transitava sul lungomare li ha urtati all'altezza del civico 80, nella zona davanti alle palafitte. Al volante c'era una novantenne, che è poi finita contro una macchina e una moto parcheggiate.

La donna è deceduta sul colpo

L'impatto non ha lasciato scampo alla donna, che è deceduta praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni di salute dei feriti, è stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con una squadra di Civitavecchia, che hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli incidentati.

Anziano gravemente ferito soccorso in codice rosso

Il personale sanitario arrivato sul luogo dell'incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. I paramedici hanno invece soccorso l'anziano che era con lei, rimasto gravemente ferito, e lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale al San Paolo di Civitavecchia in codice rosso. Giunto al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti, ascoltato alcune persone e riscostruito la dinamica dell'accaduto. L'automobilista in stato confusionale è stata affidata medicata sul posto. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, mentre la Polo è stata sequestrata.