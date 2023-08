Incidente ad Ostia, Fabio Consoli perde il controllo dello scooter e muore a 60 anni Addio a Fabio Consoli, il 60enne orafo è morto in un incidente in via dei Pescatori ad Ostia. Ha perso il controllo dello scooter.

A cura di Alessia Rabbai

Fabio Consoli

Fabio Consoli è il nome del sessantenne morto in un incidente stradale in via dei Pescatori ad Ostia. Il sinistro si è verificato nella notte di domenica 13 agosto nel territorio del X Municicpio della Capitale. Fabio faceva l'orafo ed era molto conosciuto in zona per i suoi lavori. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa velocemente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia. A darla suo fratello Roberto, che ha scritto un post pubblicato sui social network: "Molti di voi stanno chiedendo se sia uno scherzo, lo vorrei tanto. Purtroppo è accaduto davvero".

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore quattro al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Fabio. Era in sella al suo scooter Honda Sh e stava percorrendo via dei Pescatori quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato ed è rimasto gravemente ferito. Arrivata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, ma le sue condizioni di salute erano disperate ed è deceduto.

Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al colpo di sonno, al vaglio le condizioni del manto stradale, per capire se possano aver influito sulla perdita di controllo del veicolo. La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione delle auto fino al termine dell'intervento per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche la salma è stata rimossa.