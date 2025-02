video suggerito

Vannacci arriva a Sanremo ma la Rai prende le distanze: “Non l’abbiamo invitato noi” Roberto Vannacci sarà a Sanremo per assistere alla terza serata del festival tra il pubblico dell’Ariston. Ma non parteciperà in qualità di ospite Rai, come chiarito dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Vannacci sarà a Sanremo. Negli scorsi giorni il generale aveva fatto sapere che avrebbe raggiunto la città ligure per assistere al festival tra il pubblico dell'Ariston. Ma la Rai si era affrettata a chiarire: "Non l'abbiamo invitato noi".

L'eurodeputato della Lega sarà ospite domani, 14 febbraio, del Casinò di Sanremo per partecipare alla rassegna ‘Martedì Letterari' in cui presenterà il suo libro. L'invito è arrivato dall'associazione culturale Sanremo Incontra, che avrebbe offerto al generale uno dei suoi biglietti per partecipare ala kermesse.

Oggi Vannacci siederà in platea all'Ariston per seguire la terza serata del festival e la sua presenza ha fatto già discutere. Negli scorsi giorni, il direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai, Marcello Ciannamea aveva fornito alcuni chiarimenti sulla partecipazione del generale. "Non l'abbiamo invitato noi, non è un biglietto omaggio della Rai", aveva precisato in conferenza stampa.

L'eurodeputato quindi, non sarà presente in qualità di ospite della Rai e il suo invito non è stato concordato con l'azienda del servizio pubblico. Un concetto che Ciannamea è tornato a ribadire quest'oggi, quando ha chiarito l'estraneità della Rai rispetto alla presenza del leghista. "La regia non ha indicazioni di inquadrare questo o quello. Vale la stessa regola per Roberto Vannacci, di cui la Rai non sa assolutamente nulla riguardo al suo accesso in sala", ha dichiarato.

È probabile dunque, che il generale possa essere inquadrato tra il pubblico della terza serata, ma "il racconto del regista è editoriale e non ha nessuna altra valenza", ha specificato Ciannamea. Questa sera, oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ci sarà per la presentazione di un francobollo dedicato al Festival, "non risultano altri esponenti politici presenti", ha aggiunto ancora il direttore dell'intrattenimento prime time.

Alla vigilia dell'apertura del Festival, Vannacci aveva parlato della sua presenza al festival. "Io a Sanremo? È la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova, di solito non lo seguo nemmeno in tv", aveva detto ospite di Un giorno da Pecora su Radio1. "Ma stavolta sono stato invitato da ‘Sanremo incontra', un’associazione culturale, grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell’Ariston", aveva detto.

Il generale aveva ironizzato poi sul look da indossare per l'occasione. "Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà…", aveva scherzato. "Di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione". Alla domanda su quale canzone avrebbe cantato se fosse salito sul palco, l'europarlamentare ha risposto: "'La chiamavano bocca di rosa' di De Andrè, oppure ‘l’Avvelenata' di Guccini o ‘Generale' di De Gregori".