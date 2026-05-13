Sondaggi politici, il Pd sale: Fn di Vannacci toglie consensi al centrodestra e sfiora il 4%

Il Partito democratico sale al 22%. Il centrodestra resta praticamente immobile. Ad appropriarsi di una parte dei suoi consensi è Futuro Nazionale di Vannacci, che arriva a sfiorare il 4%. Ecco l’ultimo sondaggio Swg.

Sono due i partiti a riportare il segno positivo più rilevante nell'ultimo sondaggio di Swg: da una parte il Partito democratico, che sale al 22% (+0,2%); dall'altra Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che arriva a sfiorare il 4%. Il centrodestra – fatta eccezione per una lieve variazione della Lega, che resta comunque sotto Avs – non dà segnali di crescita. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dalla rilevazione.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia, si conferma primo partito ma sembra aver definitivamente abbandonato la rassicurante soglia del 30%, che lo faceva dominare in modo incontrastato senza timori rispetto ai suoi avversari. Ora il partito di Meloni raccoglie il 28,8% delle preferenze, perfettamente stabile rispetto alla rilevazione della settimana precedente.

Nel resto del centrodestra, Forza Italia si mantiene stabile al 7,5%, senza grandi variazioni. La Lega segue a poca distanza con il 6,2%, mostrando un debole segnale di ripresa quantificabile in un +0,1%. A completare la coalizione Noi Moderati, che si ferma all'1,1%, accusando una flessione dello 0,1%.

In questo momento la maggioranza di governo è immobile, ferma al 43,6%. A destra c'è un solo partito che mostra segnali di crescita. È Futuro Nazionale, ad oggi al di fuori della coalizione, che totalizza il 3,9%. Sin dal suo esordio, il movimento fondato dall'ex generale Roberto Vannacci dopo l'uscita dalla Lega, ha dimostrato di poter contare su una discreta base di elettori. Quei voti, a seconda di come Vannacci deciderà di correre (da solo o in coalizione), potrebbero essere cruciali per l'esito delle prossime politiche.

Tornando alla classifica, in seconda posizione, staccato di 6,8 punti percentuali da FdI, si colloca il Partito Democratico al 22,0%. I dem guadagnano lo 0,2% nell'ultima settimana. Un piccolo incremento che gli permette di accorciare la distanza (ancora ampia) con il rivale.

Sul gradino più basso del podio si attesta il Movimento 5 Stelle con il 12,2% dei consensi. A differenza del Pd, il Movimento subisce una lieve flessione, perdendo lo 0,2% rispetto alla stima precedente.

Allargando lo sguardo sull'area progressista, spicca Alleanza Verdi-Sinistra. Seppur in lieve calo dello 0,1%, il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ottiene un solido 6,8%, che gli fa realizzare il sorpasso sul Carroccio.

Più in fondo le formazioni minori. Azione totalizza il 3,4% perdendo un decimo di punto (-0,1%), mentre Italia Viva si posiziona al 2,6%, registrando però un timido incremento dello 0,1%. Segue +Europa, stimata all'1,5% (anch'essa in calo dello 0,1%). Complessivamente il campo largo incassa il 45,1%, in vantaggio sull'attuale coalizione di centrodestra.