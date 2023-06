Ucraina, economia e migrazioni: di cosa parleranno i leader Ue al prossimo Consiglio europeo Migrazioni, sostegno e ricostruzione dell’Ucraina, un mercato unico più resiliente e la Difesa comune europea: questi i temi al centro del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles tra il 29 e il 30 giugno.

A cura di Annalisa Girardi

Quello del 29 e 30 giugno a Bruxelles, sarà un Consiglio europeo fondamentale. Sul tavolo dei capi di Stato e di governo della Ue tantissime questioni: dagli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, compresa la rivolta (rientrata nel giro di 24 ore) dei mercenari Wagner, fino alla situazione economica, al tema della Difesa comune e alla spinosa gestione dei flussi migratori, che continua a essere motivo di scontri e divisioni nella Ue. Ma anche una delle priorità per il governo italiano. Giorgia Meloni ha assicurato che il nostro Paese porterà agli altri leader europei una linea chiara, su cui ci sarebbe la convergenza dei Paesi mediterranei: dopo un bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, infatti, la presidente del Consiglio aveva parlato di un'intesa tra Roma e Parigi a riguardo.

Dall'inizio dell'anno in Italia sono sbarcate già 60 mila persone, circa il triplo di quelle arrivate nello stesso periodo di tempo negli anni scorsi. Meloni cercherà quindi di concentrare la discussione sul tema delle migrazioni, per portare a casa passi avanti concreti. Si parla, ad esempio, di mettere mano al bilancio pluriennale dell'Unione per sostenere le politiche migratorie: una possibilità accolta con favore dall'Italia, Paese di primo approdo, ma vista invece negativamente da altri, come quello di Viktor Orban. Un'intesa, quindi, potrebbe essere molto più difficile del previsto. Nei due giorni di vertice, come fa sapere lo stesso Consiglio Ue, i leader parleranno di:

rafforzamento dell'azione esterna

controllo efficace delle frontiere esterne

dimensione interna

Quello dei flussi migratori, comunque, non sarà l'unico argomento di discussione. Per i leader europei rimane infatti centrale la questione ucraina. Non solo di come continuare a sostenere Kiev per rispondere all'aggressione russa, si parlerà anche della ricostruzione. Sempre nel comunicato del Consiglio Ue si legge:

Leggi anche Salvini dice che la Lega non entrerà nel Partito popolare europeo in vista delle prossime elezioni

Dall'inizio della guerra, l'UE e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina e del suo popolo circa 72 miliardi di euro e hanno adottato una serie di misure restrittive senza precedenti nei confronti della Russia. L'UE è saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo e continuerà a sostenere con forza l'economia, la società, le forze armate e la futura ricostruzione del Paese.

I leader si concentreranno anche sulla politica industriale dell'Ue, così come sul mercato unico e sulla competitività e produttività a lungo termine dell'Europa. Già durante lo scorso vertice si era discusso a lungo di come "costruire un'economia solida e adeguata alle esigenze future che garantisca prosperità a lungo termine", un tema su cui torneranno per rendere il mercato unico europeo meno vulnerabile alle crisi.

Sarà centrale anche la questione della sicurezza e di una Difesa comune, così come si discuterà della cooperazione tra Unione europea e Nato in vista del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica che si terrò a Vilnius tra l'11 e il 12 luglio.

I leader dell'UE faranno il punto sui progressi compiuti nell'attuazione delle precedenti conclusioni, compresa la dichiarazione di Versailles, in cui i leader hanno delineato misure volte a rafforzare le capacità di difesa dell'UE e la bussola strategica, che definisce un insieme coerente di azioni per contribuire a preservare gli interessi dell'UE e a proteggere i cittadini europei.I leader dovrebbero fornire ulteriori orientamenti sulla capacità di sicurezza e di difesa dell'UE, in particolare in termini di acquisizioni, investimenti e produzione.

Infine, i capi di Stato e di governo faranno un punto sulle relazioni esterne: in particolare "terranno una discussione strategica sulla Cina".