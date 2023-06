Giorgia Meloni oggi alla Camera, le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo in diretta dalle ore 9

Oggi in programma le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo del 29 e 30 giugno 2023. Alle ore 9.00 la premier riferirà alla Camera, mentre l'appuntamento in Senato è a partire dalle 15.30.

I capi di Stato e di governo della Ue dovranno discutere degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, tra cui la rivolta della Wagner (rientrata nel giro di 24 ore) e gli aiuti economici per la ricostruzione. Non solo, si parlerà anche della salute finanziaria dell'Unione e della politica industriale degli Stati membri, del tema della sicurezza e di quello delle migrazioni. Infine, i leader europei parleranno delle relazioni strategiche con la Cina.

