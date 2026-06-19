Sondaggi politici, Vannacci vola al 5,9% e sorpassa la Lega, Meloni bocciata dal 55% degli italiani

Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend/SkyTg24, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 5,9% e supera la Lega. In calo il Movimento 5 Stelle che perde l’1,4%. Bocciato anche il governo Meloni da oltre metà degli italiani.

La crescita di Roberto Vannacci non si arresta e arriva al 5,9%. Anche se l'obiettivo del 20%, ambito dai membri del suo partito e annunciato durante la costituente di Futuro Nazionale a Roma, sembra lontano, il sorpasso della Lega negli ultimi sondaggi politici è il dato più rilevante registrato finora dal suo partito. A sancirlo è l'ultimo sondaggio di Youtrend, che certifica anche la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle, che scende al 12,1%. Dato negativo anche per il governo di Giorgia Meloni: più di un italiano su due ne boccia l'operato.

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arriva al 5,9%: "Tutto secondo i piani"

Il partito dei vannacciani continua a crescere secondo le rilevazioni. Il sondaggio pubblicato giovedì 18 giugno da Youtrend, realizzato per SkyTg24, vede salire Futuro Nazionale dal 4,4% al 5,9% in sole tre settimane. Si tratta della crescita più rilevante tra tutti i partiti inseriti nella misurazione. Il gruppo guidato da Roberto Vannacci supera così la Lega e diventa il sesto partito in Italia.

Il fondatore di Futuro Nazionale però invita alla cautela. "Come già detto non mi fido dei sondaggi; i miei sondaggi sono quelli fatti in mezzo alla gente". E aggiunge: "Tutto procede secondo il piano e siamo solo alla rampa aperta e al lancio iniziale".

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La classifica dei partiti: FdI rimane al primo posto

Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8% (+0,1% rispetto al 29 maggio), staccando di oltre 5 punti il Partito democratico. Il gruppo guidato da Elly Schlein comunque cresce di mezzo punto rispetto all'ultima rilevazione e arriva al 22,2%. Dietro i dem si conferma il Movimento 5 Stelle, che deve fare i conti però con un significativo calo di consensi. Il partito di Giuseppe Conte perde l'1,4% di preferenze e scende al 12,1%: è il partito che perde la maggiore percentuale di consenso.

Quarta posizione per Forza Italia, che con un +0,4% arriva all'8,2%. Il partito di Antonio Tajani precede Alleanza Verdi Sinistra, che cresce in egual misura (+o,4%) e tocca il 6,8% di preferenze. Dietro di loro e Vannacci, c'è la Lega di Matteo Salvini che, perdendo lo 0,1% dei consensi, scivola al 5,8%. Seguono Azione (3,1%) e Italia Viva (2,1%).

Più di un italiano su due boccia il governo Meloni

Il sondaggio realizzato da Youtrend misura anche l'apprezzamento degli italiani verso il governo guidato da Giorgia Meloni. Il 55% dei rispondenti ha espresso un giudizio negativo sull'operato dell'esecutivo, mentre solo il 35% ne ha dato uno positivo. C'è un ulteriore 10% di intervistati che ha dichiarato di non saper esprimere un parere sul lavoro svolto dalla premier.