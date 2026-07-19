Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde voti: Vannacci vola al 6,2% e tallona la Lega

Prosegue la lenta discesa di FdI, che pur rimanendo in prima posizione, perde 7 decimi. Roberto Vannacci incassa altri voti e tallona la Lega, rispettivamente al 6,2% e 6,3%. Campo largo in vantaggio sul centrodestra. Lo dice un sondaggio di Bidimedia.

Prosegue la lenta discesa dei consensi di Fratelli d'Italia, che pur rimanendo in prima posizione, ora si attesta al 27,2%. Dall'altra parte, continua il boom di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci incassa sei decimi ed è ormai vicinissimo alla Lega. Tra i due partiti c'è appena un decimo di scarto. Sul fronte delle coalizioni, si registra l'avanzamento del campo largo, che supera di oltre due punti il centrodestra (senza Vannacci). Lo dice un sondaggio di Bidimedia. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso.

Come vanno i partiti nei sondaggi

In questa rilevazione Fratelli d'Italia perde ben sette decimi e scivola al 27,2%. FdI mantiene il suo primato ma tra tutte le forze politiche è quella che registra il calo più consistente.

Scende anche Forza Italia. Un -0,2% che fa retrocedere gli azzurri al 7,6%. Lieve ripresa invece per la Lega. Il partito di Matteo Salvini recupera due decimi e si posiziona al 6,3%.

Tuttavia il Carroccio è tallonato da Roberto Vannacci, che prosegue la sua finora inarrestabile crescita nei sondaggi. Futuro Nazionale registra l'incremento più elevato, che lo porta a toccare il 6,2%. La distanza con la Lega, il suo ex partito, è minima.

Nel centrosinistra invece, si osservano andamenti differenti. Mentre il Partito Democratico cresce di quattro decimi, al 21,5%, e si accorcia la distanza con FdI, il Movimento 5 Stelle cala al 12,6% (-0,3%). Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 6,4%.

Più in fondo, Azione gravita attorno alla soglia di sbarramento, al 3%. Italia Viva è in crescita al 2,5% (+0,2%) mentre Più Europa cala di un decimo all'1,3%. Seguono Noi Moderati stabile all'1,1% e il Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin all'1% (+0,1%).

Cala inoltre, la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni (-0,3%), attestandosi al 38,7%.

L'andamento delle coalizioni: il campo largo è avanti

Sul fronte delle coalizioni, si segnala il calo del centrodestra, che retrocede un 42,2%. Una flessione trainata principalmente da Fratelli d'Italia e che allunga la distanza tra la maggioranza e il campo largo. L'alleanza progressista cresce di due decimi, raggiungendo il 44,3%.

Con Futuro Nazionale in coalizione, il centrodestra andrebbe al 48,4%, con un vantaggio netto sul centrosinistra. Si tratta però di un calcolo puramente aritmetico, che non tiene conto delle possibili reazioni dell'elettorato moderato di FI o di quello leghista a un'eventuale apertura a Vannacci.

Il sondaggio inoltre mostra l'andamento sul lungo periodo delle due coalizioni. Per gran parte della legislatura il centrodestra ha viaggiato distante dal campo largo ma a partire da marzo, ovvero dall'entrata in scena di Futuro Nazionale, è iniziata la sua discesa. Un segnale evidente dell'erosione di consensi da parte di Vannacci, che ha finito per avvantaggiare il centrosinistra, finora rimasto abbastanza stabile.