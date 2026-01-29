Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici: se si votasse oggi in Italia metà degli italiani resterebbe a casa

L’ultimo sondaggio Ixè fotografa un sistema di partiti sostanzialmente stabile, ma inserito in un clima di forte disaffezione: oggi meno di un italiano su due è infatti davvero disposto a votare. In questo contesto, il centrodestra resta in vantaggio, ma in un quadro segnato da bassa partecipazione e da un’area di indecisione ancora potenzialmente decisiva.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Francesca Moriero
0 CONDIVISIONI
Immagine

Prima ancora delle percentuali di partito, c'è un dato che fotografa il clima politico del Paese: meno di un italiano su due è oggi realmente disposto ad andare a votare. È da questa soglia bassa, cioè il 46,9% di orientati al voto, che vanno letti i numeri dell'Osservatorio Politico Ixè del 27 gennaio scorso. Una fotografia che restituisce un sistema stabile nelle gerarchie, ma attraversato da una disaffezione profonda agli scenari politici e da un'area di indecisione potenzialmente decisiva.

Le intenzioni di voto: equilibri fermi, micro-spostamenti significativi

Calcolate sul solo bacino degli orientati al voto, le intenzioni confermano Fratelli d'Italia primo partito al 29,1%, in lieve calo rispetto a novembre (-1,2). Il Partito Democratico è l'unica forza maggiore in aumento sensibile: 22,6% (+0,8), un recupero che consolida la seconda posizione. Alle spalle, il Movimento 5 Stelle scende al 12,2% (-0,8), mentre nel campo del centrodestra arretrano Forza Italia (8,4%, -0,7) e resta sostanzialmente stabile la Lega (8,0%, +0,2). Cresce invece lentamente ma in modo continuo Alleanza Verdi Sinistra (7,2%, +0,1), mentre nel centro liberale Azione sale al 3,3% (+0,3) e Italia Viva cala al 2,3% (-0,3). Nel confronto tra schieramenti, il centrodestra mantiene un vantaggio netto, ma non ancora decisivo: si tratta infatti di un 46,5% contro il 31,6% del centrosinistra.

Affluenza e indecisi

Il dato politicamente più rilevante è invece, come anticipato, la propensione al voto. Solo il 46,9% dichiara infatti una probabilità di partecipazione tra il 91% e il 100%: molto meno delle Politiche 2022 (63,9%) e persino delle Europee 2024 (49,7%), già segnate da un'affluenza contenuta. All'estremo opposto, l'astensione certa (0% di probabilità) riguarda l'11,7% del campione. In mezzo, un'area vasta di incertezza che può ancora spostare gli equilibri.

Leggi anche
Sondaggi politici, cala Fratelli d'Italia, crolla anche la fiducia in Meloni: chi vince

Ed è qui che emerge un dato chiave: se costretti a scegliere, gli indecisi propenderebbero in maggioranza per l'opposizione (56,6%), contro un 29,3% orientato verso i partiti di governo. È un'indicazione che non si traduce automaticamente in voti, ma che comunque segnala una disponibilità latente a cambiare campo, oggi non intercettata pienamente dall'offerta politica.

Leader e fiducia

Sul terreno della fiducia personale, Mario Draghi resta ancora la figura più trasversale: si tratta di un 45% di fiducia, in lieve crescita rispetto a novembre. Giorgia Meloni segue al 38%, dato stabile che riflette la solidità del suo elettorato più che un ampliamento del consenso. Giuseppe Conte sale al 30%, Antonio Tajani scende al 29%. Anche Elly Schlein cala, e si posiziona al 21%, un dato che segnala una difficoltà di riconoscimento personale oltre il perimetro del PD. Matteo Salvini resta invece fermo al 20%.

Istituzioni, governo e opposizione

Per quanta riguarda la fiducia nelle istituzioni e nei partiti politici il quadro che ne emerge è ancora molto sbilanciato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gode di una fiducia altissima (76%), con picchi tra gli over 65 (92%) e tra gli elettori di PD (93%) e +Europa (96%): un consenso che attraversa schieramenti e generazioni mature. Diverso il giudizio sull'esecutivo: il Governo Meloni raccoglie il 39% di fiducia, sostenuto quasi esclusivamente dagli elettori di FdI (90%) e molto più debole tra i 18-34enni (26%). Un livello superiore ai minimi del Conte 2 (33%), ma molto lontano dai picchi del governo Draghi, che superavano di gran lunga il 50%. Ancora più critica la percezione dell'opposizione, ferma al 20% di fiducia, con quasi il 40% del campione (39,7%) che dichiara di non averne alcuna. Un dato che spiega perché il malcontento non si traduca automaticamente in consenso alternativo.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Il Napoli campione d’Italia 30º in Champions League è un fallimento targato Antonio Conte
Il Napoli è fuori dalla Champions League, il Chelsea passa al Maradona: Conte è ancora respinto dall'Europa
Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions League: Inter, decima, Juventus e Atalanta finiscono agli spareggi
Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League a Nyon: le date degli spareggi nel mese di febbraio
Il tabellone della Champions League, gli incroci agli ottavi e i playoff: le possibili avversarie delle squadre italiane
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views