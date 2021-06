Secondo l'ultimo sondaggio Swg rilanciato da Enrico Mentana su La7, se si votasse oggi, la Lega, con il 20,9%, resta il primo partito in Italia, seguito a ruota da Fratelli d'Italia, ancora in crescita, che si piazza al secondo posto. L'indagine è stata condotta tra il 9 e il 14 giugno 2021.

Il Carroccio, pur avendo perso in una settimana uno 0,5% di consensi – resta quindi il primo partito negli orientamenti di voto, attestandosi al 20,9% (nell'ultima indagine risultava al 21,4%). Subito dietro, troviamo Fratelli d'Italia al 20,4%: nell'ultima settimana il partito di Giorgia Meloni, unica formazione di centrodestra all'opposizione, guadagna un +0,3% (era al 20,1%).

Indietro, e in controtendenza rispetto alle stime di altri istituti demoscopici, c'è il Pd che perde 0,2 punti in una settimana arrivando al 19% dei consensi (lo scorso 7 giugno era invece al 19,2%). Il segretario Letta è alle prese con le lotte intestine tra correnti, che provano a mettere in discussione la sua linea, incentrata su alcuni temi identitari, come lo ius soli. Si riprende invece (+0,3%) il Movimento 5 stelle, probabilmente dopo che i problemi legali con Rousseau sembrano avviati a una risoluzione e l'ex premier Giuseppe Conte sembra aver preso finalmente le redini: nell'ultima rilevazione, quella del 7 giugno, i pentastellati erano dati al 15,9%.

Forza Italia perde qualche decimale e arriva al 6,8%, forse complice l'apertura mostrata da Berlusconi e Tajani alla proposta di Salvini, di creare una federazione dei partiti di centrodestra al governo, o addirittura un partito unico in vista delle politiche del 2023. Mentre Azione conferma il suo 3,4% staccando Sinistra Italiana (2,3%) di un altro 0,3%.

Più sotto troviamo gli altri partiti: Mdp Articolo 1, in crescita (+0,2%), che otterrebbe il 2,3%; Italia viva al 2% (in calo dello 0,1%); anche +Europa al 2% (+0,2%); i Verdi sono all'1,9% (+0,1%); e infine Coraggio Italia all'1,2% (+ 0,2%).