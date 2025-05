video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è in testa sopra il 30%: cresce ancora il M5s, recupera il Pd FdI è al 30,3%. Il Pd recupera al 22,5%, ma è il M5s cresce più di tutti. Calano Lega e Forza Italia. Ecco chi vince e chi perde secondo l’ultimo sondaggio di Swg. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fratelli d'Italia è al 30,3%. Il Partito democratico recupera al 22,5%, ma è il Movimento 5 Stelle il partito che cresce più di tutti. Con un +0,4% nell'ultima settimana balza al 12,4%. Indietro Lega e Forza Italia, entrambe in calo. Vediamo chi prende più voti e chi crolla secondo l'ultimo sondaggio di Swg.

Fratelli d'Italia primo, il Pd insegue: la classifica

Fratelli d'Italia è primo al 30,3%. Nell'ultima settimana riporta un leggerissimo calo, dello 0,1%, ma niente di preoccupante per un partito che incassa uno dei risultati migliori da quando è al governo. Al di sopra della soglia psicologica del 30%, per il moemnto Fdi ha poco da temere. Sia i suoi avversari che gli alleati si posizionano ben distanti e non sembrano poter fare granché concorrenza nei sondaggi.

Il più vicino è il Partito democratico, che recupera terreno (+0,2%) e raccoglie il 22,5% nell'ultima settimana. Si tratta comunque di un risultato che lo colloca ancora lontano dal partito di Meloni, da cui lo dividono quasi otto punti di stacco. Nell'ultimo periodo i dem hanno assistito a una leggera flessione nei consensi e vedremo se nelle prossime settimane la campagna per le elezioni amministrative e per i referendum su lavoro e cittadinanza porterà a un'inversione di rotta.

Ad ogni modo, il partito che questa settimana cresce più di tutti è il Movimento 5 Stelle che guadagna uno 0,4% e sale al 12,4%. Il risultato è positivo e rappresenta una boccata d'ossigeno per i pentastellati dopo il declino dello scorso anno. Il divario con il Pd resta ancora ampio, ma la crescita potrebbe essere il segnale del fatto che gli elettori hanno approvato la mobilitazione del Movimento su riarmo e pace.

Restano indietro gli altri due partiti di governo. Entrambi perdono lo 0,2% nell'ultima settimana, ma la Lega si posiziona leggermente avanti all'8,4% rispetto a Forza Italia, all'8,3%. Dopo un periodo in cui gli azzurri sembravano essersi consolidati come la seconda forza di coalizione, ora la differenza tra i due è tornata minima.

Nelle opposizioni cresce anche Alleanza Verdi-Sinistra, che prende un +0,2% e si attesta al 6,7%. Anche in questo caso, la crescita, seppur contenuta, potrebbe essere legata alla recente mobilitazione di Avs su Gaza, che potrebbe aver trovato l'approvazione dei suoi elettori.

Seguono i partiti più piccoli: Azione perde lo 0,2% ed è dato al 3,3%, Italia Viva registra lo stesso calo e scende al 2,7%, mentre +Europa resta fermo all'1,6%. In ultimo, troviamo Noi Moderati, stabile all'1%.