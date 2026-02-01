Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora al 29,4%, su anche il Pd: chi guadagna più voti

Fratelli d'Italia cresce ancora, al 29,4%. Sale anche il Pd, al 21,8%. Bene pure Forza Italia. Stabili invece, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Lega. Vediamo quali partiti prendono più voti e quali crollano secondo l'ultimo sondaggio Ipsos.

Le intenzioni di voto partito per partito

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli premia Fratelli d’Italia, che risulta un punto più in alto, al 29,4% rispetto all’ultimo mese, raggiungendo così il miglior risultato in un anno. L'analisi passa in rassegna alcuni dei grandi eventi accaduti nei primi trenta giorni del nuovo anno, sia sul piano internazionale che interno. Dall'attacco di Trump in Venezuela, alle intimidazioni nei confronti della Groenlandia, alla nascita del Board of Peace fino alle violenze dell'Ice a Minneapolis e alle polemiche per l'arrivo degli agenti Usa in Italia per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tutte questioni che sembrano rafforzare i consensi del partito di Meloni, ancora una volta in crescita rispetto ai livelli precedenti.

Un altro tema centrale è quello del referendum sulla giustizia, su cui si è acceso un duro confronto tra maggioranza e opposizioni. Il coinvolgimento nella campagna referendaria, sembra aver spostato qualche voto, specie a favore del Partito Democratico, che ha recuperato mezzo punto, posizionandosi al 21,8%. Ora lo stacco con FdI è di circa otto punti.

Nota positiva anche per Forza Italia, che incassa quattro decimi e si porta all'8,7%, al di sopra della Lega. Quest'ultima subisce una leggera flessione, dello 0,1% e si attesta all'8%. È uno dei dati più bassi dell'ultimo periodo ma per ora il sondaggio esclude un effetto delle tensioni legate alla possibile fuoriuscita del generale Vannacci, le cui conseguenze potranno essere misurate, eventualmente, nelle prossime rilevazioni.

Tornando al centrosinistra, il Movimento 5 Stelle è stabile, al 13,3%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si porta al 6,2%. Chiudono, al solito, i partiti più piccoli: Azione, che recentemente si è avvicinata a FI, crolla al 2,3%, riportando un calo dello 0,8%; Italia Viva è data al 2,3% (-0,2%) mentre +Europa si ferma all'1,3% (-0,3%).

Sale il gradimento di Meloni e del governo

Quanto al gradimento nei confronti del governo, l'indice di apprezzamento sale di un punto, al 43%. Stesso incremento per Giorgia Meloni, che oggi raccoglie il 44% dei consensi. Tra i leader crescono anche Antonio Tajani, Giuseppe Conte e Matteo Salvini, mentre resta stabile il gradimento nei confronti di Carlo Calenda.