Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, chi va meglio tra i partiti: Fratelli d’Italia in testa, il M5s recupera

FdI conferma il suo primato con il 29,7%. Il Pd cala, al 21,9%, mentre il M5s è al 12,5%. La Lega è leggermente avanti su FI. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico.
Francesca Albanese, la voce su Gaza che sta smuovendo il mondo. Vieni a sentirla a Roma al Rumore Festival
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fratelli d'Italia è ancora primo con il 29,7%. Il Partito democratico cala, al 21,9% mentre il Movimento 5 Stelle recupera terreno, al 12,5%. Tra Lega e Forza Italia è testa a testa, con il primo leggermente avanti sul secondo. Vediamo come vanno i partiti nei sondaggi e chi guadagna più voti secondo l'ultimo monitoraggio condotto da Termometro politico.

Le intenzioni di voto: su FdI e Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia vince. Come ormai noto, il suo primato è indiscusso: il partito di Giorgia Meloni arriva al 29,7% e nell'ultima settimana ha incassato un +0,3%. FdI quindi, regge nonostante le critiche dirette alla sua leader per la posizione, a detta di molti troppo morbida, nei confronti di Israele e per la polemica innescata dalle sue dichiarazioni in merito alla Global Sumud Flotilla. Dopo l'attacco con i droni subito lo scorso mercoledì Meloni aveva condannato l'azione ma giudicato "irresponsabile" l'iniziativa degli attivisti di andare a "infilarsi in un teatro di guerra".

Il Partito democratico invece, cala. La flessione è marginale, di appena due decimi, ma va segnalato che negli ultimi tempi i dem sembrano arrancare nei sondaggi. Attualmente raccolgono il 21,9%. La situazione potrebbe migliorare dopo e, che a seconda dei risultati potrebbero far guadagnare un po' di respiro al partito di Elly Schlein. La prima partita si giocherà domenica e lunedì, quando andranno al voto Valle D'Aosta e Marche.

Leggi anche
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vince ancora: chi va meglio tra Lega e Forza Italia

Il Movimento 5 Stelle recupera terreno e si posiziona al 12,5% (+0,1%). I pentastellati hanno conosciuto una crescita significativa ma il distacco con FdI e Pd è ancora ampio. È improbabile per il momento, che il Movimento di Giuseppe Conte riesca ad accorciare lo stacco in maniera decisiva nel giro di poco tempo.

Alleanza Verdi-Sinistra è stabile, al 6,5%. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non guadagna né perde voti, ma consolida i suoi consensi, che lo rendono stabilmente la terza forza politica del centrosinistra.

Tra Forza Italia e Lega prosegue la sfida. Stavolta il Carroccio, reduce dalla kermesse di Pontida, guadagna qualche decimo e riesce a realizzare il sorpasso su FI. La distanza tra i due però, resta minima. I leghisti si attestano all'8,8%, mentre gli azzurri prendono l'8,6%.

Quanto ai partiti più piccoli, Azione  di Carlo Calenda è al 3%, seguita da Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,3% e da Più Europa di Riccardo Magi, all'1,8%. Chiudono la classifica: Democrazia Sovrana e Popolare all'1,4%, Pace Terra e dignità e Noi Moderati, entrambi con l'1%.

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Detenuto torturato a Regina Coeli: "Mi hanno staccato le unghie e quasi cavato un occhio"
"In due giorni mai visto una divisa: lo Stato mi ha abbandonato"
La denuncia di Simone, torturato per non aver nascosto un cellulare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views