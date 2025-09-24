Flotilla sotto attacco, droni sulla missione umanitaria per Gaza. Interviene Tajani: “Israele tuteli le persone a bordo”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra di Israele a Gaza, le notizie dell'ultima ora oggi mercoledì 24 settembre. Nel corso della notte ripetuti attacchi contro la Global Sumud Flotilla, mentre era in navigazione in acque internazionali a sud di Creta verso Gaza. Bombe sonore, droni, sostanze urticanti e materiale non identificato sugli attivisti. Non risultano feriti, ma danneggiate alcune navi. A bordo anche italiani. "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è qui", dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. "Fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina". Tajani chiede a Israele di garantire l'incolumità del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. Intanto lo stato ebraico continua a bombardare la Striscia: decine di morti nelle ultime ore.
Tajani chiede a Israele di garantire la sicurezza delle persone sulla Flottilla
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo Netanyahu di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.
Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”
La Global Sumud Flotilla denuncia nuovi attacchi nella notte mentre stava navigando in acque internazionali a sud di Creta. Si segnalano danni ad alcune imbarcazioni. La Piccirella a Fanpage.it: “Sono piccole cariche lanciate da droni senza luci, una ha rotto l’albero di Zafiro. Sono due ore che va avanti così”.