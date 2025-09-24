video suggerito
Live

Flotilla sotto attacco, droni sulla missione umanitaria per Gaza. Interviene Tajani: “Israele tuteli le persone a bordo”

Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flottilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l’incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza.

Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
24 Settembre 2025 07:16
Ultimo agg. 07:34
0 CONDIVISIONI
Immagine

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra di Israele a Gaza, le notizie dell'ultima ora oggi mercoledì 24 settembre. Nel corso della notte ripetuti attacchi contro la Global Sumud Flotilla, mentre era in navigazione in acque internazionali a sud di Creta verso Gaza. Bombe sonore, droni, sostanze urticanti e materiale non identificato sugli attivisti. Non risultano feriti, ma danneggiate alcune navi. A bordo anche italiani. "Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è qui", dice Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. "Fatto di assoluta gravità, allertata la Farnesina". Tajani chiede a Israele di garantire l'incolumità del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza. Intanto lo stato ebraico continua a bombardare la Striscia: decine di morti nelle ultime ore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Conflitto Israele-Palestina e in Medio Oriente
07:23

Tajani chiede a Israele di garantire la sicurezza delle persone sulla Flottilla

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo Netanyahu di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.

A cura di Davide Falcioni
07:17

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

Immagine

La Global Sumud Flotilla denuncia nuovi attacchi nella notte mentre stava navigando in acque internazionali a sud di Creta. Si segnalano danni ad alcune imbarcazioni. La Piccirella a Fanpage.it: “Sono piccole cariche lanciate da droni senza luci, una ha rotto l’albero di Zafiro. Sono due ore che va avanti così”.

A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views