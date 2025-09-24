Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

La Global Sumud Flotilla denuncia nuovi attacchi nella notte mentre stava navigando in acque internazionali a sud di Creta. Si segnalano danni ad alcune imbarcazioni. La Piccirella a Fanpage.it: “Sono piccole cariche lanciate da droni senza luci, una ha rotto l’albero di Zafiro. Sono due ore che va avanti così”.

"È appena arrivato il nono attacco", dichiara a Fanpage.it Tony La Piccirella, italiano a bordo della Family Gaza City, la nave leader della flotta diretta verso la Striscia di Gaza. "Sono piccole cariche lanciate da droni senza luci, una ha rotto l'albero di Zafiro. Adesso ci stiamo compattando, abbiamo chiamato la guardia costiera greca, ma aspettiamo ancora risposta. Sono due ore che va avanti così, stiamo continuando lentamente ad avanzare, più compatti possibili, però continuano ad attaccarci. Non sappiamo bene che fare se non andare avanti", aggiunge.

È da poco passata la mezzanotte quando a largo di Greta, in acque internazionali, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla denunciano un nuovo attacco da una decina di droni di cui non si sa ancora la provenienza. "Ci stanno attaccando con diversi droni, al momento sono sei gli attacchi, non c'è nessun ferito ma la nave Zafiro ha perso l'albero maestro", ha dichiarato l'italiano a bordo.

Su una delle barche anche il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, che ha confermato i danni ad alcune imbarcazioni e le diverse esplosioni durante la notte.

Secondo la ricostruzione di La Piccirella, l'imbarcazione Alma intorno a mezzanotte si trovava in coda alla flotta quando è stata circondata da una dozzina di droni, poco dopo scomparsi. Poi la barca Ohwayla ha avvistato un drone senza alcuna luce di segnalazione che poco dopo ha lanciato un oggetto non identificato che è rimbalzato sulla barca e poi in mare, qualche minuto dopo sopra la barca Yulara si è udita una forte esplosione ma nessuno si è fatto male.

Dai video che abbiamo ricevuto si vedono diverse luci nel cielo, poi si sente il rumore forte di diverse esplosioni. Si tratterebbe di bombe sonore, ma stando alle testimonianze di chi è a bordo i droni avrebbero lanciato anche materiale urticante e oggetti non identificati. Le comunicazioni tra le barche, inoltre, sono state disturbate da interferenze.

L'organizzazione della Global Sumud Flotilla ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza di allerta "rossa" e tutti gli equipaggi hanno indossato i giubbotti di salvataggio. "Ci siamo tutti messi in posizione di emergenza", dichiara Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla italiana, in un video postato su Instagram, "ricordo che ancora non siamo neanche arrivati a Creta e sta notte ci sono decine di droni che hanno iniziato ad essere aggressivi e continuano ad essere aggressivi".

Anche le europarlamentari Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado, entrambe sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, hanno denunciato gli attacchi.

Le imbarcazioni al momento si trovano a 40 miglia a sud di Creta, da dove altre sei imbarcazioni dovrebbero salpare per unirsi alla Flotta.