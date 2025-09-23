Trump all’Assemblea Onu: “Riconoscere Palestina ricompensa ad Hamas”, Meloni favorevole, ma a due condizioni. Papa: “Può aiutare”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, e lo ha definito "un'ottima discussione".

"Abbiamo discusso della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Abbiamo concordato sulla necessità di tagliare rapidamente le entrate della Russia dai combustibili fossili. Questo è esattamente ciò che l'Europa sta facendo con il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni. Intensifichiamo la pressione, vietando le importazioni di Gnl russo nei mercati europei e prendendo di mira raffinerie, operatori del settore petrolifero e raffinerie di paesi terzi. Entro il 2027, l'Europa avrà voltato pagina definitivamente sui combustibili fossili russi", ha raccontato su X von der Leyen che ha ringraziato Trump "per il suo impegno ad alleviare la difficile situazione dei bambini ucraini scomparsi. Europa e Stati Uniti lavoreranno fianco a fianco per riportarli indietro".

"Abbiamo anche affrontato le provocazioni del Cremlino, tra cui le regolari incursioni nello spazio aereo europeo. Questi sono chiari tentativi di mettere alla prova la nostra risposta. Quindi l'Europa sta accelerando i suoi sforzi di difesa per rafforzare il suo fianco orientale. Deve fungere da scudo sia per l'Europa che per la Nato", ha aggiunto. "Infine, abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che le sofferenze dei civili debbano finire. L'Europa è fermamente unita a sostegno della soluzione dei due Stati", ha concluso.