Sondaggi politici, boom di Fratelli d’Italia mentre il Pd cala: disastro Lega e Forza Italia L’ultimo sondaggio politico di Ipsos, Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti di un punto in un mese, tornando sopra al 30%. Il Partito Democratico è distantissimo, a più di dieci punti. E intanto crollano Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

La distanza tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, nei sondaggi politici, sembra destinata a tornare siderale. L'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, registra un balzo in avanti impressionante per la presidente del Consiglio e i suoi, che portano il vantaggio a oltre dieci punti. Un disastro per i dem, che devono guardarsi le spalle dal Movimento 5 Stelle. Nel resto del centrodestra le cose vanno molto male sia alla Lega che a Forza Italia. Dalle retrovie salgono in fretta l'alleanza Verdi e Sinistra, Azione e +Europa. Cade a pezzi Italia Viva.

Fratelli d'Italia vola e lascia il Pd a più di 10 punti di distanza

Nei sondaggi politici dell'ultimo anno non ci sono molti dubbi: il primo partito è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Ma in questo caso, la presidente del Consiglio e i suoi registrano un più 1,0% in un mese che vale il 30,4%. In un colpo solo si torna sopra ai trenta punti e si allontana la principale opposizione del Paese, quella del Partito Democratico di Elly Schlein. I dem, intanto, perdono lo 0,1% e scendono al 19,3%. Alla leggera flessione negativa del Pd, risponde la leggera flessione positiva del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: più 0,1% e i grillini tornano al 16,3%. Sono solo tre, ora, i punti di distacco nella battaglia interna alle opposizioni.

Male Lega e Forza Italia, crescono Verdi e Sinistra e Azione

Nel resto del centrodestra, però, le cose vanno malissimo: la Lega di Matteo Salvini crolla all'8,4% perdendo lo 0,7% in un mese, mentre Forza Italia di Antonio Tajani sprofonda al 6% perdendo l'1,3% in un mese. È senz'altro il contraccolpo dell'effetto Berlusconi, ma il conto è davvero molto severo per il partito azzurro. Nel frattempo cresce a vista d'occhio l'alleanza Verdi e Sinistra, che supera tutti gli altri partiti più piccoli e si piazza al 4,1%, registrando un boom dello 0,9% in un mese. A seguire c'è Azione di Carlo Calenda, che con un più 0,8% sale al 3,9% e surclassa l'altro partito dell'ex Terzo Polo: Italia Viva di Matteo Renzi, infatti, perde addirittura l'1,1% e crolla al 3,0%. Un altro balzo in avanti impressionante lo registra +Europa, che con un più 1,2% in un mese sale al 2,7%, raddoppiando quasi il suo consenso. Italexit con Paragone perde lo 0,3% e scende all'1,7%, Noi Moderati cresce dello 0,3% all'1,2%, Unione Popolare passa all'1,1% con un meno 0,4%, Democrazia Sovrana e Popolare sale allo 0,8% con un più 0,1%.