Sondaggi politici, avanzano Fratelli d’Italia e M5S: crolla Forza Italia, chi va meglio

Avanzano Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle mentre il Partito democratico è stabile. Crolla invece Forza Italia, che perde mezzo punto. Giù anche Alleanza Verdi-Sinistra, bene Azione. Vediamo chi va meglio e chi va peggio fra i partiti secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24.

FdI e M5s in crescita, quali partiti prendono più voti

Fratelli d'Italia si conferma la forza trainante del centrodestra. Nel giro di due settimane segna un+0,4% che lo porta al 28,5%, un risultato in linea con l'andamento mostrato finora. In questo sondaggio in particolare, FdI si posiziona al di sotto del 30% mentre in altre rilevazioni generalmente è dato più vicino se non addirittura oltre la soglia. Nella sostanza cambia poco per il partito, che raccoglie più consenso di tutti ed è stabile al primo posto nelle preferenze degli elettori da ormai 3 anni a questa parte.

Colpisce la crescita del Movimento 5 Stelle, che solamente un anno si ritrovava nel bel mezzo di un grossa crisi dei consensi. Il M55 sembra essersi lasciato il peggio alle spalle e dopo il crollo è tornato a risalire. Nei mesi più recenti la crescita si è fatta più consistente e in particolare in questa rilevazione, relativa alle ultime due settimane di luglio, il partito di Giuseppe Conte incassa lo 0,7% in più e sale al 13,4%. I motivi di questa ripresa possono essere diversi, l'abbiamo detto più volte: dalla linea dura su riarmo e Gaza alla presa di distanza dal Pd, sono tutti elementi che potrebbero aver convinto gli elettori e spinto gli indecisi ad allinearsi con i pentastellati.

Il Partito democratico invece, resta stabile al 22,1%. I dem non registrano nessuna variazione ma restano stabilmente avanti al M5s, da cui li separano circa nove punti. In questo sondaggio inoltre, la distanza con FdI è leggermente più corta, di sei punti, ma comunque ancora ampia.

Sotto le prime tre forze politiche troviamo gli altri due partiti di governo, Lega e Forza Italia. La prima mostra un +0,1% ed è data all'8,3%, mentre la seconda registra una variazione più significativa. Nelle ultime due settimaneinfati, gli azzurri perdono mezzo punto e scendono all'8,4%, riavvicinandosi così al Carroccio. Dopo esser riusciti a realizzare il sorpasso, ora la competizione è nuovamente alta.

Poi ci sono tutti gli altri partiti di minoranza. Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,4% e si attesta al 6,9%, confermando i passi avanti realizzati nell'ultimo anno, mentre Azione recupera un po' di voti. Il partito di Carlo Calenda prende un +0,5% e raggiunge il 4,1%, seguito da Più Europa, all'1,8% (-0,3%) e Itbalia Viva, all'1,7% (-0,3%). In ultimo, chiude la classifica Noi Moderati con lo 0,6% (+0,3%).