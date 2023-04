Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta oggi: notte tranquilla fuori dalla terapia intensiva Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di martedì 18 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

A cura di Annalisa Cangemi

Un'altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi, che è ormai fuori dalla terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, e da domenica si trova in un reparto di degenza ordinaria.

Il leader di Forza Italia, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, è ricoverato nella struttura dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare, una complicanza della malattia contro cui combatte da due anni. Dopo aver trascorso 12 giorni in terapia intensiva l'ex premier è al suo quattordicesimo giorno in ospedale. A quanto si apprende, oggi non è previsto nessun bollettino medico. Il leader di Forza Italia comunque è in ripresa, in un quadro di "costante miglioramento" come dimostra la decisione dei medici di ieri di confermare il ricovero nel reparto ordinario, proseguendo "le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali", come viene spiegato nell'ultimo bollettino medico, emanato ieri e firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

Come ha trascorso la tredicesima notte Silvio Berlusconi

Secondo quanto hanno riferito fonti sanitarie, la seconda notte di Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria è stata "tranquilla". Dopo aver trascorso 12 giorni in terapia intensiva l'ex premier è al suo quattordicesimo giorno in ospedale.

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

Ieri è stato diramato un nuovo bollettino medico. Poche righe per ribadire un concetto semplice: il leader di Forza Italia sta recuperando le forze, e le sue condizioni di salute migliorano: "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali", recita il bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

Come sta rispondendo alle terapie

Secondo i medici che lo seguono Silvio Berlusconi sta rispondendo bene alle cure. Nell'ultimo bollettino emesso ieri viene specificato "al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento" dalla terapia intensiva cardio toracica del San Raffaele al reparto ordinario. Già nel bollettino della scorsa settimana, quello diramato il 13 aprile, si segnalava un "costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria".

Berlusconi è arrivato al San Raffaelle lo scorso 5 aprile a causa di un'infezione polmonare che si è manifestata nel quadro di una leucemia mielomonocitica. Per curarlo i medici lo hanno sottoposto a una terapia citoriduttiva, per contenere un'iperleucocitosi patologica, cioè l'anormale produzione di leucociti o globuli bianchi.

Chi è andato a trovare il leader di Forza Italia

Ieri Silvio Berlusconi ha ricevuto la visita del fratello Paolo: "Posso dire che la ripresa è costante anche se lenta. Siamo molto fiduciosi e grazie soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d'altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile", ha detto ieri Paolo Berlusconi uscendo dall'ospedale, aggiungendo di aver parlato "su autorizzazione del professor Zangrillo", cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell'ex premier.

A far visita al paziente ieri sono andati anche i figli, Marina, Pier Silvio e Luigi, oltre all'amico e presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e al padre di Marta Fascina, Orazio Fascina.

La fedelissima di Berlusconi, Licia Ronzulli, ieri ha detto che Berlusconi potrebbe anche partecipare il prossimo 5 maggio all'evento in programma per Forza Itali: "Guardi io, come avrete notato, ho mantenuto la linea rigorosa del silenzio e voglio continuare a mantenerla. Noi ovviamente speriamo che il presidente possa esserci, ma se non potrà perché la salute viene prima di tutto, da lì gli manderemo tutto il nostro affetto", ha detto la capogruppo azzurra, rispondendo a chi chiedeva notizie sulla salute dell'ex premier Silvio Berlusconi. "Il 5 maggio sarà un evento importante per Forza Italia, come è stata la convention di Napoli e prima ancora quella di Roma. Questa si fa a Milano, al Nord, e sarà una manifestazione che raccoglierà tutto il partito. Stiamo facendo il programma e lo disegneremo in base alle competenze dei nostri ministri", ha aggiunto.