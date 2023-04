Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta oggi: ha lasciato la terapia intensiva Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di lunedì 17 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

A cura di Annalisa Cangemi

Silvio Berlusconi sta meglio: ha lasciato ieri il reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dopo 12 giorni di ricovero, per essere ricoverato in un altro reparto. Ora il paziente si trova si trova in degenza ordinaria al reparto solventi, primo piano del settore Q.

A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è stato il "costante miglioramento" del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino dello scorso 13 aprile i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. Il nuovo bollettino medico sulle sue condizioni di salute dovrebbe arrivare in giornata.

Silvio Berlusconi sta seguendo delle terapie per curare una leucemia mielomonocitica, malattia di cui soffre da circa due anni. A rendere necessario il ricovero, mercoledì 5 aprile, è stata una complicanza insorta nel quadro della patologia di cui è affetto, un'infezione polmonare.

Ieri ha ricevuto la visita del fratello Paolo, il quale arrivando all'ospedale ha confermato la notizia delle dimissioni dell'ex premier dal reparto di terapia intensiva. Da dietro il finestrino dell'auto, Paolo Berlusconi ha mostrato ai cronisti un pollice in su, dicendo "tutto bene" e facendo poi con le mani il gesto di invito alla cautela: "Piano piano".

"Mi auguro di finire presto questo vostro lavoro: vuol dire che va tutto bene", ha concluso prima di varcare la cancellata di via Olgettina 60. Anche la primogenita Marina e l'amico Fedele Confalonieri hanno fatto visita al Cavaliere ieri, così come Orazio Fascina, il padre di Marta Fascina, compagna di Berlusconi, che senza abbassare i finestrini, ha annuito ai giornalisti e ribadito che il leader di Forza Italia "sta bene".

"Berlusconi e il Monza vincenti. Abbracci e auguri al nostro presidente, ti aspettiamo il 5 maggio. Sempre con te!", ha commentato su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Anche il ministro Matteo Salvini gli ha inviato auguri di incoraggiamento: "In bocca al lupo Silvio, amico mio!".