Accoltella l’ex fidanzata durante il turno di lavoro e si uccide: ricoverata la 35enne

Un uomo di 57 anni ha accoltellato l’ex fidanzata a Chioggia durante il turno di lavoro e poi si è ucciso. La donna è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita mentre l’aggressore è deceduto. I due lavoravano nella stessa ditta per la gestione dei rifiuti.