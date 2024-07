video suggerito

Mamma e figlie legate e trafitte con balestra in Uk, caccia all'ex fidanzato della 25enne: "Appena lasciati" In Inghilterra è caccia al 26enne Kyle Clifford, ex militare che avrebbe ucciso a colpi di balestra l'ex fidanzata Louise Hunt, la mamma e la sorella più grande della giovane in casa. "Si erano appena lasciati" hanno raccontato i vicini. Le tre vittime sono moglie e figlie di John Hunt, commentatore sportivo della BBC.

A cura di Antonio Palma

Il 26enne Kyle Clifford si è recato a casa della ex fidanzata Louise Hunt a Bushey, a nord di Londra, ha legato la giovane, la mamma Carol e la sorella più grande della giovane Hannah e le ha uccise, trafiggendole a morte con una balestra, prima di scappare con la stessa arma avvolta in un lenzuolo e darsi alla fuga. È questa la prima ricostruzione dell'efferato triplice omicidio avvenuto nelle scorse ore nell'Hertfordshire e che ha sconvolto il Regno Unito.

Le vittime sono la 61enne Carol Hunt e le figlie Louise di 25 anni e Hannah di 28 anni, rispettivamente moglie e figlie di John Hunt, commentatore sportivo della BBC. Le tre donne sono stare ritrovate senza vita nella mattinata di oggi quando un familiare ha lanciato l'allarme ma il triplice omicidio risalirebbe alla serata di ieri martedì 9 luglio. Un filmato delle telecamere di sorveglianza della zona, infatti, hanno ripreso l'uomo alle 19 di ieri sera in strada mentre si allontanava dalla casa della ex proprio con una balestra sotto braccio, avvolta in un lenzuolo.

La polizia ritiene che le tre donne siano state legate e uccise a colpi di balestra dal 26enne Kyle Clifford in un attacco mirato in cui potrebbero essere stare usate anche altre armi. Secondo i vicini di casa, il giovane e la 26enne, che gestiva un negozio di toelettatura per cani, si erano lasciati da poco. "Louise si è lasciata con il suo ragazzo qualche giorno fa e si è schiantata la sua macchina contro un palo del telefono perché era sconvolta tornando a casa. È una ragazza adorabile e premurosa che gestiva un'attività di toelettatura per cani a Bushey" ha rivelato infatti un vicino al Telegraph.

Dopo il triplice delitto, il 26enne Kyle Clifford si è dato alla fuga e la polizia inglese ha scatenato una caccia all'uomo in tutta la zona con elicotteri e agenti delle forze speciali invitando tutti i residenti a fare attenzione perché si ritiene sia armato. Le autorità britanniche hanno confermato che il giovane è un ex militare che nel recente passato ha prestato servizio nell'esercito del Regno Unito. "Kyle, se tu stai sentendo queste parole: ti preghiamo di arrenderti" queste le parole dell'appello diffuso dal capo della polizia locale.

“Siamo ancora nelle fasi iniziali dell’indagine, ma riteniamo che Clifford possa trovarsi nella zona dell’Hertfordshire o nel nord di Londra”, spiegano gli inquirenti che nel pomeriggio hanno concentrato le ricerche attorno al cimitero di Lavender Hill. Agenti di polizia armati e personale sanitari sono arrivati ​​in gran numero in un cimitero vicino al luogo in cui è stata perquisita una casa a Enfield. Il cimitero è stato chiuso e nelle vicinanze è stato avvistato anche un elicottero di soccorso. Il cimitero si trova all'estremità settentrionale di Londra, dove i campi separano le abitazioni dall'autostrada M25.