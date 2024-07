video suggerito

Londra, "quest'uomo ha ucciso tre donne", la polizia: "Non avvicinatevi a lui, forse è armato" La polizia sta cercando un uomo di 26 anni, Kyle Clifford, in fuga dopo aver ucciso tre donne in una casa della contea dell'Hertfordshire, a nord di Londra.

A cura di Biagio Chiariello

Kyle Clifford

È caccia all'uomo a nord di Londra. La polizia è sulle tracce di un 26enne Kyle Clifford, dopo che tre donne sono state uccise nella serata di ieri, 9 luglio, in una casa nell'Hertfordshire, una contea a nord della capitale britannica.

Le vittime appartengono tutte alla "stessa famiglia" e sono state trovate dagli agenti con "ferite gravi e sono morte sul posto", ha dichiarato il sovrintendente Rob Hall della principale unità anticrimine di Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire. “Siamo ancora nelle fasi iniziali dell’indagine, ma riteniamo che Clifford possa trovarsi nella zona dell’Hertfordshire o nel nord di Londra”, spiega.

La polizia ha diffuso una foto del sospetto, residente nel sobborgo londinese di Enfield, e ha intimato alla popolazione di non avvicinarsi a lui perché "potrebbe essere armato", ma a contattare immediatamente i numeri di emergenza. Le forze dell'ordine hanno organizzato diversi posti di blocco tra la contea dell'Hertfordshire e Londra.

Il triplice omicidio è avvenuto nella cittadina di Bushey, non lontano da Watford, a nord di Londra. Al momento le autorità non sono riuscite ad accertare se il fatto di sangue sia collegato alla criminalità o se si tratti di un caso di violenza privata da circoscrivere al contesto familiare a cui appartenevano le tre donne.

“Data la gravità dell’accaduto, chiunque sappia dove si trova il sospetto deve contattare immediatamente la polizia”, si legge in un appello diffuso anche sui social dalle forze dell’ordine. In una dichiarazione congiunta, i consiglieri locali dell’Hertfordshire Louise Nicolas, Alan Matthews e Paul Richards hanno sottolineato lo choc dei cittadini per quanto avvenuta “nel cuore della nostra comunità locale”.