Dubai, arrestata Zeynab Javadli: è accusata di aver sottratto i figli all’ex marito sceicco dopo il divorzio

Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum, è stata arrestata a Dubai secondo la BBC in seguito a una denuncia legata alla presunta sottrazione dei tre figli durante una visita autorizzata dal tribunale. Il caso, nato dopo il divorzio del 2019, è segnato da anni di accuse reciproche tra i due ex coniugi sull’affidamento dei minori.

Zeynab Javadli

Il caso di Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, torna al centro dell’attenzione internazionale dopo nuovi sviluppi riportati dalla BBC e ripresi da altri media esteri.

Javadli, figura rimasta finora lontana dai riflettori internazionali al di fuori delle vicende giudiziarie legate alla sua famiglia, sarebbe stata arrestata secondo quanto riferito dalla Procura di Dubai, citata dalla BBC, in seguito a una denuncia presentata dall’ex marito. L’accusa riguarda la presunta sottrazione dei tre figli durante una visita autorizzata dal tribunale, elemento che si inserisce in una lunga e complessa battaglia legale sull’affidamento dei minori.

La vicenda ha origine dal divorzio avvenuto nel 2019, dopo il quale si è aperto un contenzioso costante tra le due parti. Nel corso degli anni, secondo quanto ricostruito dalla BBC, entrambi gli ex coniugi si sarebbero accusati a vicenda di aver sottratto i figli, con i minori più volte al centro di passaggi tra un genitore e l’altro in un clima definito altamente conflittuale.

Protagonista indiretto della vicenda è Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, esponente della famiglia reale di Dubai. Nipote dell’ex sovrano Maktoum bin Rashid Al Maktoum, appartiene al ramo più alto della dinastia Al Maktoum, che guida l’emirato attraverso lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Oltre al profilo istituzionale, Saeed è conosciuto anche per la sua carriera sportiva nel tiro a volo, disciplina nella quale ha rappresentato gli Emirati Arabi Uniti in diverse competizioni internazionali e ai Giochi Olimpici.

Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum

Nei giorni precedenti alla conferma dell’arresto, familiari e amici della donna avevano segnalato la sua scomparsa, riferendo alla BBC e ad altri media internazionali la perdita di contatti con lei e con i bambini da diversi giorni. Una situazione che aveva alimentato preoccupazioni e nuove richieste di chiarimento sul caso.

Anche il Times e altri quotidiani britannici hanno ripreso la vicenda, evidenziando come la disputa si inserisca in un quadro più ampio di tensioni familiari e procedimenti giudiziari ancora aperti negli Emirati Arabi Uniti, con particolare attenzione alla gestione dell’affidamento dei minori.