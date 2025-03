Uccise la ex, sua sorella e la loro madre con una balestra, ergastolo al killer 27enne Kyle Clifford

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

L'11 marzo è stata emessa una condanna all’ergastolo per l’autore della cosiddetta "strage con la balestra", un caso che ha sconvolto il Regno Unito. La tragedia, avvenuta la scorsa estate, ha causato la morte della moglie e delle due figlie di John Hunt, noto commentatore della BBC per le corse ippiche.

Kyle Clifford, 27 anni, ex militare ed ex compagno di una delle vittime, sconterà la pena senza possibilità di libertà condizionata. Il triplice omicidio è stato commesso il 9 luglio 2024 nella casa delle vittime, nell’Hertfordshire. Clifford è stato arrestato dopo una lunga caccia all’uomo, terminata a Enfield, nel nord di Londra.

Le vittime, Carol Hunt, 61 anni, e le figlie Hannah, 28 anni, e Louise, 25 anni, sono state torturate e uccise in quello che è stato definito un vero e proprio atto di esecuzione. Clifford, oltre al triplice omicidio, è stato ritenuto colpevole di sequestro di persona, possesso illecito di una balestra e aggressione sessuale ai danni della sua ex fidanzata, Louise, prima di ucciderla.

Lo scorso gennaio, dopo aver ripetutamente negato ogni addebito, Clifford ha ammesso in tribunale la sua responsabilità per il triplice omicidio. Tuttavia, ha continuato a respingere l'accusa di violenza sessuale nei confronti della 25enne, reato per il quale è stato comunque giudicato colpevole dalla corte nel mese di febbraio.

Il giudice Joel Bennathan, che ha pronunciato la sentenza presso la Corte di Cambridge, ha descritto Clifford come un individuo "crudele, codardo e mosso da vendetta". Ha inoltre sottolineato come la sua scelta di non presentarsi in aula per ascoltare la condanna dimostri una totale mancanza di coraggio. Il tribunale ha stabilito che Clifford non avrà mai diritto alla libertà condizionata.

Ferito durante il massacro e rimasto paralizzato, Clifford sconterà dunque l’intera pena in carcere, senza possibilità di liberazione anticipata, una misura riservata solo ai casi più gravi nel sistema giudiziario britannico.