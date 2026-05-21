“Voleva assoldare un sicario sul dark web per uccidere l’ex”, l’influencer Gabbie Gonzalez arrestata in California

Gabriela ‘Gabbie’ Gonzalez, influencer da mezzo milione di follower su Instagram, è stata arrestata in California. È accusata di aver cercato un killer sul dark web per uccidere l’ex compagno e padre di sua figlia. Coinvolti nel complotto anche il padre e il fidanzato dell’epoca. Rischiano una pena da 25 anni all’ergastolo.

L’ influencer Gabriela Gonzalez, 24 anni, e il padre Francisco.

Gabriela Gonzalez, influencer 24enne da mezzo milione di follower sui social, è stata arrestata in California per aver tentato di assoldare un killer per uccidere l'ex compagno e padre di sua figlia, il cantante Jack Avery.

La ragazza è accusata di tentato omicidio, cospirazione e istigazione all'omicidio. Secondo l'accusa, con l'aiuto del padre, Francisco Gonzalez, e dell'ex fidanzato, Kai Faron Cordrey, la star di TikTok avrebbe complottato per uccidere Avery tra il 2020 e il 2021.

"La maggior parte dei padri educa i propri figli al rispetto della legge, ma qui abbiamo un padre che avrebbe aiutato sua figlia e il suo fidanzato a infrangere la legge nel modo più sinistro immaginabile", ha scritto in un comunicato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan J. Hochman.

Stando a quanto è stato ricostruito, Gonzalez avrebbe chiesto aiuto al suo fidanzato dell'epoca, Kai Faron Cordrey, per assoldare un killer sul dark web disposto ad uccidere Avery. I due, infatti, erano coinvolti in una disputa per l'affidamento della figlia di 7 anni, riferiscono le autorità.

Secondo l'accusa, il padre della 24enne, Francisco Gonzalez, avvocato specializzato in risarcimento danni con sede in Florida, avrebbe inviato 10mila dollari a Cordrey nell'aprile del 2021 come anticipo per trovare, ingaggiare e pagare qualcuno che assassinasse l'ex compagno della figlia.

Francisco Gonzalez è stato arrestato in Florida ed è in attesa di estradizione in California questa settimana. In caso di condanna, i tre potrebbero rischiare una pena detentiva da 25 anni all'ergastolo.

"Si è trattato di una lunga indagine, avviata dall'FBI e infine affidata al nostro ufficio, che ha portato alla presentazione di accuse penali oggi", ha detto ancora il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Hochman.

Gabriela Gonzalez sul suo account Instagram ha quasi 500.000 follower. Nella sua bio del profilo si descrive come "amante della vita" e "sirena nell'anima". Su TikTok, invece, la 24enne ha pubblicato video in cui cucina, balla e condivide le sue opinioni sulle tendenze della cultura pop.

"Pochi giorni fa tre persone sono state arrestate in relazione a un presunto complotto per uccidermi. Una di queste è la madre di mia figlia", ha scritto Avery in un lungo posto su Instagram commentando la vicenda.

"Per anni io e la mia famiglia abbiamo sopportato false accuse e attacchi molto dolorosi alla nostra reputazione. In tutto questo tempo ho deciso di rimanere in silenzio per rispetto del processo legale in corso e, soprattutto per mia figlia", ha aggiunto.

"Ora il mio obiettivo è essere il miglior padre che posso essere. Sono grato di avere la custodia esclusiva di mia figlia, che ora è al sicuro, sana e profondamente amata. Continuerò a costruire una vita stabile per lei", prosegue la nota.

"Voglio inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine alla mia famiglia, ai miei amici, alle forze dell'ordine e all'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles per il supporto durante questo processo. Infine, a tutti coloro che mi hanno supportato e sospeso il giudizio mentre la verità veniva rivelata, grazie. Cercate sempre la verità".