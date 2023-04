Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta oggi: condizioni stabili, decima notte tranquilla Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di sabato 15 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

Decima notte tranquilla per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele da undici giorni per un'infezione polmonare sopraggiunta nel quadro, già complesso, di una leucemia mielomonocitica di cui il leader di Forza Italia soffre da tempo. L'ex presidente del Consiglio sta meglio – secondo quanto dicono i parenti che saltuariamente di fermano a parlare con i giornalisti uscendo dall'ospedale – ma resta ancora in terapia intensiva. L'ultimo bollettino medico, risalente a giovedì scorso, parlava di un miglioramento costante. Nei giorni scorsi il figlio Pier Silvio ha detto di essere sorpreso dalla forza del padre, mentre Luigi ha ribadito più volte "sta bene" lasciando l'ospedale dentro la sua auto. Vanno spesso a trovarlo anche gli altri figli Marina, Barbara ed Eleonora, insieme all'amico e presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Sempre presente con Berlusconi in ospedale la compagna e deputata Marta Fascina, che dal ricovero non ha mai lasciato il San Raffaele.

Come ha trascorso la decima notte Silvio Berlusconi

È il secondo fine settimana per Silvio Berlusconi nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto riportato da fonti ospedaliere, il leader di Forza Italia ha trascorso la sua decima notte di ricovero in maniera tranquilla. Il prossimo bollettino medico, fanno sapere le stesse fonti, non arriverà prima di lunedì. Nel weekend, perciò, proseguiranno soltanto le visite di parenti e amici che da giorni lo vanno a trovare.

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

L'ultimo bollettino medico di Silvio Berlusconi, risalente a giovedì e firmato dai professori Zangrillo e Ciceri, recita: "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo".

Perché Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva

Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele dal 5 aprile, per via di un'infezione polmonare. Si tratta di un quadro abbastanza delicato, visto che – successivamente al ricovero – è stato reso noto che il leader di Forza Italia soffre di leucemia da tempo, malattia per cui è in cura nello stesso ospedale milanese.

Come sta rispondendo alle terapie

Da giorni il medico personale di Berlusconi, il professor Zangrillo, e la famiglia del leader di Forza Italia continuano a ripetere che risponde bene alle terapie che gli vengono somministrate. Lo dimostra anche il leggero miglioramento degli ultimi giorni, confermato dall'ultimo bollettino medico.